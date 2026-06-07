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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 'संभलकर रहना, गोली मार देंगे', मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे को मिली धमकी

राजस्थान: 'संभलकर रहना, गोली मार देंगे', मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे को मिली धमकी

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय सिंह को फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली है. पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

By : मुबारिक खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 Jun 2026 07:29 PM (IST)
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राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है. प्राइवेट नंबर से आए टेलीफ़ोन से ये धमकी दी गई है. धमकी देने वाले ने पहले धनंजय सिंह से उनका नाम पूछा और फिर कहा जयपुर कब आओगे जिसके बाद धमकी भरे लहजे में कहा ‘संभलकर रहना गोली मार देंगे’ इस घटना के बाद धनंजय सिंह ने नागौर जिले के खींवसर थाने में मामला दर्ज करवाया है पुलिस अब पड़ताल कर रही है.

घटना को लेकर पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि पांच जून को धनंजय सिंह अपने कार्यालय में बैठे थे. इसी दौरान प्राइवेट नंबर से एक टलीफ़ोन आया, टेलीफ़ोन करने वाले व्यक्ति ने पहले उनका नाम पूछा और फिर जयपुर आने के बारे में पूछा कि जयपुर कब आओगे?

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फोन कॉल पर अज्ञात व्यक्ति ने दी गोली मारने की धमकी

इस पर धनंजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी एक मीटिंग है, उस दिन में जयपुर में रहूँगा, फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा 'संभंलकर रहना' धनंजय सिंह ने इस चेतावनी का कारण पूछा तो फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि अब संभलकर रहना वरना गोली मार देंगे.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

धनंजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें लोग धमकियां दे रहे हैं और इससे पहले भी उन पर हमला हुआ था. फिलहाल पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और जो धमकियां मिल रही है उनके स्क्रीन शॉट भी पुलिस को उपलब्ध करवा दिए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ हमेशा हथियारबंद QRT टीम चलती है. हालांकि, इस मामले को लेकर राजस्थान पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 07 Jun 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Gajendra Singh Khimsar RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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