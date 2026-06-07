राजस्थान: 'संभलकर रहना, गोली मार देंगे', मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे को मिली धमकी

राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है. प्राइवेट नंबर से आए टेलीफ़ोन से ये धमकी दी गई है. धमकी देने वाले ने पहले धनंजय सिंह से उनका नाम पूछा और फिर कहा जयपुर कब आओगे जिसके बाद धमकी भरे लहजे में कहा ‘संभलकर रहना गोली मार देंगे’ इस घटना के बाद धनंजय सिंह ने नागौर जिले के खींवसर थाने में मामला दर्ज करवाया है पुलिस अब पड़ताल कर रही है.

घटना को लेकर पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि पांच जून को धनंजय सिंह अपने कार्यालय में बैठे थे. इसी दौरान प्राइवेट नंबर से एक टलीफ़ोन आया, टेलीफ़ोन करने वाले व्यक्ति ने पहले उनका नाम पूछा और फिर जयपुर आने के बारे में पूछा कि जयपुर कब आओगे?

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फोन कॉल पर अज्ञात व्यक्ति ने दी गोली मारने की धमकी

इस पर धनंजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी एक मीटिंग है, उस दिन में जयपुर में रहूँगा, फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा 'संभंलकर रहना' धनंजय सिंह ने इस चेतावनी का कारण पूछा तो फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि अब संभलकर रहना वरना गोली मार देंगे.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

धनंजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें लोग धमकियां दे रहे हैं और इससे पहले भी उन पर हमला हुआ था. फिलहाल पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और जो धमकियां मिल रही है उनके स्क्रीन शॉट भी पुलिस को उपलब्ध करवा दिए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ हमेशा हथियारबंद QRT टीम चलती है. हालांकि, इस मामले को लेकर राजस्थान पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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