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राजस्थान सरकार ने टाली पंचायतों की लॉटरी, जानें क्यों

Panchayat Election 2026: पंचायत चुनावों के वार्डों के आरक्षण का निर्धारण करने वाली लॉटरी को अचानक स्थगति कर दिया गया है. सोमवार की सुबह यह  वार्डों के आरक्षण का निर्धारण के लिए लॉटरी होनी थी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Aug 2026 11:06 AM (IST)
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राजस्थान के पंचायत चुनावों के वार्डों के आरक्षण का निर्धारण करने वाली लॉटरी को अचानक स्थगति कर दिया गया है. सोमवार (17 अगस्त) की सुबह यह  वार्डों के आरक्षण का निर्धारण के लिए लॉटरी होनी थी. इसके पीछे का कारण चुनाव दूसरे फेज में होने की संभावना बताया गया है. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं.

वहीं, 309 नगरी निकायों में वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी अपने तय समय पर ही होगी. सरकारी फैसले के अनुसार, सोमवार (17 अगस्त) और मंगलवार (18 अगस्त) को होने वाली लॉटरी अब एक महीने बाद 17 और 18 सितंबर को होगी. 

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क्या है आरक्षण लॉटरी का मतलब?

बता दें कि यहां आरक्षण लॉटरी का मतलब है चुनाव में उम्मीदवार चुनने से नहीं  है, बल्कि वार्डों की सीटों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं जैसी श्रेणियों के लिए आरक्षित करना है. सरकार के फैसले का मतलब है कि अब शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज के निकायों का चुनाव एक साथ शायद ही संभव हो. 

सरकार के फैसले के अनुसार,अब 17 सितंबर को प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के वार्डों की लॉटरी होगी. वहीं, 18 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी.

सरकार ने क्यों किया आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया स्थगित?

पंचायती राज विभाग के सचिव और आयुक्त जोगाराम ने रविवार को इस संबंध में एक ज्ञापन भी जारी किया था और कहा था कि लॉटरी स्थगित करने के पीछे का कारण पंचायतीराज चुनाव नगर निकाय चुनाव के बाद दूसरे चरण में होने की संभावना आयोजित करना है. ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहा विवाद और 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र भी लॉटरी टालने की वजह माना जा रहा है. कांग्रेस पार्टी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Aug 2026 11:06 AM (IST)
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