राजस्थान के डूंगरपुर से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां चंद गज जमीन के टुकड़े के लिए खून के रिश्ते इस कदर सफेद हो गए कि एक भतीजे ने अपने ही सगे चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी.

पुराने जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने किया चाकू से वार

घटना डूंगरपुर शहर के लालपुरा चांदपोल मोहल्ले की है, जहां गुरुवार (21 मई) देर रात एक पुराने जमीन विवाद ने अचानक खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी इस हद तक बढ़ी कि गुस्से से पागल भतीजे ने अपने सगे चाचा सलीम पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. इस हमले में सलीम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, और गुरुवार की रात चीख-पुकार और मातम में तब्दील हो गई.

पुलिस के मुताबिक, चांदपोल निवासी सलीम का अपने सगे भतीजे के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा था. गुरुवार देर रात इसी जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों के बीच एक बार फिर तीखी बहस शुरू हो गई. बातचीत और गाली-गलौज इतनी बढ़ी कि आवेश में आकर भतीजे ने आव देखा न ताव, और अपने चाचा सलीम पर धारदार चाकू से हमला बोल दिया.

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अत्यधिक खून बह जाने की वजह चाचा की मौत

चाकू के वार इतने घातक और ताबड़तोड़ थे कि अत्यधिक खून बह जाने के कारण सलीम ने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया. वारदात की भयावहता को देखते हुए सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस भारी दलबल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए विशेष रूप से एफएसएल (FSL) की टीम को मौके पर बुलाया गया.

FSL टीम ने घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर खून के नमूने जुटाए हैं, ताकि अदालत में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें. पुलिस ने मृतक सलीम के शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

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