Ajmer News: 5 बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, 24 घंटे में खुला राज

अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र में एक किसान की हत्या का मामला बेहद चौंकाने वाला सामने आया है. मृतक की पत्नी, जो पांच बच्चों की मां है, उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है.

मृतक मुकेश रावत की पत्नी विमली पर आरोप है कि उसने गांव के ही गोपाल रावत (प्रेमी) और राजेश के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. पुलिस के अनुसार, विमली के प्रेमी गोपाल से लंबे समय से अवैध संबंध चल रहे थे. पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे.

जोधपुर में मानसून की धमाकेदार एंट्री, सड़कें बनीं दरिया, जलभराव से थमी शहर की रफ्तार!

24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

23 जुलाई की रात मुकेश की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पीसांगन थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर विमली को मुख्य आरोपी बनाया. पूछताछ में विमली ने साजिश स्वीकार कर ली.

कैसे रची गई साजिश?

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात की रात विमली ने घर के दरवाजे पर ही प्रेमी गोपाल और राजेश को बुलाया. पत्नी और प्रेमी ने मुकेश के हाथ-पैर पकड़े रखे, जबकि राजेश ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. बच्चों को इस दौरान कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि वे कुछ न देख सकें. हत्या के बाद इसे सामान्य घटना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई ने सारी साजिश उजागर कर दी.

अजमेर ग्रामीण के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने कहा कि मामले की गहन जांच की गई. तकनीकी साक्ष्य और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पत्नी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ जारी है.

गांव में मचा हंगामा

घटना की सूचना मिलते ही गांव में नाराजगी फैल गई. लोगों ने जमकर हंगामा किया. पांच छोटे बच्चों का परिवार अचानक टूट गया है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है.

CJP Protest: दिल्ली से निकली चिंगारी UP-बिहार से महाराष्ट्र तक...इन राज्यों में भी सज रहा जंतर-मंतर!