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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAjmer News: 5 बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, 24 घंटे में खुला राज

Ajmer News: 5 बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, 24 घंटे में खुला राज

Ajmer News In Hindi: अजमेर के पीसांगन में पांच बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर पति मुकेश रावत की हत्या कर दी. पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 25 Jul 2026 09:52 PM (IST)
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अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र में एक किसान की हत्या का मामला बेहद चौंकाने वाला सामने आया है. मृतक की पत्नी, जो पांच बच्चों की मां है, उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है.

मृतक मुकेश रावत की पत्नी विमली पर आरोप है कि उसने गांव के ही गोपाल रावत (प्रेमी) और राजेश के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. पुलिस के अनुसार, विमली के प्रेमी गोपाल से लंबे समय से अवैध संबंध चल रहे थे. पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे.

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24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा  

23 जुलाई की रात मुकेश की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पीसांगन थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर विमली को मुख्य आरोपी बनाया. पूछताछ में विमली ने साजिश स्वीकार कर ली.

कैसे रची गई साजिश?  

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात की रात विमली ने घर के दरवाजे पर ही प्रेमी गोपाल और राजेश को बुलाया. पत्नी और प्रेमी ने मुकेश के हाथ-पैर पकड़े रखे, जबकि राजेश ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. बच्चों को इस दौरान कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि वे कुछ न देख सकें. हत्या के बाद इसे सामान्य घटना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई ने सारी साजिश उजागर कर दी.

अजमेर ग्रामीण के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने कहा कि मामले की गहन जांच की गई. तकनीकी साक्ष्य और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पत्नी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ जारी है.

गांव में मचा हंगामा  

घटना की सूचना मिलते ही गांव में नाराजगी फैल गई. लोगों ने जमकर हंगामा किया. पांच छोटे बच्चों का परिवार अचानक टूट गया है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 25 Jul 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS Wife Murder Case
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