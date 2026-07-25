जोधपुर: 'जहां देखी भरी परात, वहां लेकर पहुंचे बारात', गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर तंज

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: 'जहां देखी भरी परात, वहां लेकर पहुंचे बारात', गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर तंज

Jodhpur News: 'जहां देखी भरी परात, वहां लेकर पहुंचे बारात', गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर तंज

Jodhpur News In Hindi: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर दौरे पर विपक्ष पर मारवाड़ी कहावत से तंज कसा. साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 25 Jul 2026 09:40 PM (IST)
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केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार (25 जुलाई) को अपने जोधपुर दौरे पर रहे. जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर मोदी सरकार का रुख स्पष्ट किया. शेखावत ने विपक्ष पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों की कार्यशैली पर सीधा हमला करते हुए एक मशहूर मारवाड़ी कहावत का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "जहां देखी भरी परात, वहां लेकर पहुंचे बारात." शेखावत ने इस तंज का अर्थ समझाते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल अपना लाभ देखते हैं और हर संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक अवसर तलाशने में लगे रहते हैं, जबकि उनका समाधान से कोई लेना-देना नहीं होता.

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पेपर लीक पर सरकार सख्त, नहीं बचेगा कोई दोषी

देश में चल रहे पेपर लीक विवाद पर चिंता जताते हुए शेखावत ने कहा कि यह निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है, लेकिन सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

  • कानून हुए सख्त: भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनों को और अधिक कड़ा व मजबूत बनाया गया है.
  • कठोर कार्रवाई: जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ लगातार कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

युवाओं को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का भरोसा

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी मेहनत और प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो.

उन्होंने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करता है, जबकि केंद्र सरकार का ध्यान केवल विकास और समाधान पर केंद्रित है. शेखावत ने विश्वास जताया कि सरकार के इन सख्त कदमों से भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लगेगी और युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा और अधिक मजबूत होगा.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 09:37 PM (IST)
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