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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभीलवाड़ा में मां ने डांटा तो 11 वर्षीय बच्ची ने रच डाली खुद के अपहरण की झूठी कहानी

भीलवाड़ा में मां ने डांटा तो 11 वर्षीय बच्ची ने रच डाली खुद के अपहरण की झूठी कहानी

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा में मोबाइल पर फिल्में और रिल्स को देखकर एक मास्टर माइंड 11 वर्षिय बालिका ने अपनी ही झूठी अपहरण की कहानी रचकर भीलवाड़ा पुलिस की परेड़ करवा दी.

By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 23 May 2026 07:26 AM (IST)
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  • बालिका ने मोबाइल पर देखे वीडियो से प्रेरित होकर किया.

राजस्थान के भीलवाड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है. मोबाइल पर फिल्में और रिल्स को देखकर एक मास्टर माइंड 11 वर्षिय बालिका ने अपनी ही झूठी अपहरण की कहानी रचकर भीलवाड़ा पुलिस की परेड़ करवा दी. पुलिस ने जब परत दर परत इसकी सच्चाई को तलाशा तो सामने आया कि बालिका को उसकी मां ने डांटा था और उसके कारण वह घर से निकलकर आ गई. जब उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने अपहरण की कहानी रच डाली. 

भीलवाड़ा के गांधी नगर थाना में सूचना मिली कि द्वारिका कॉलोनी में एक बालिका सड़क पर मिली है और वह बता रही है कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया है. जब पुलिस वहां पहुंची तो बालिका ने बताया कि उसके घर पर कुछ लोग आए और उसे नशीला लड्डू खिलाया, जिससे वह बहौश हो गई और उसे ट्रक में डालकर ले जाने लगे. बालिका ने यह भी कहा कि उस ट्रक में दो बच्चियां ओर भी थीं मगर मैं किसी तरह से उनके चुंगल से बच निकली.

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पुलिस ने मामले पर दी जानकारी

थाना प्रभारी पुष्पा कासोटियां ने जब बालिका की बात सुनी तो उन्हें उस पर शक हुआ. वह बच्ची को लेकर उसके घर पहुंचे तब सारी सच्चाई सामने आ गई कि मां की डांट लगाने के कारण वह घर छोडकर निकल गई थी. गांधी नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटियां ने कहा कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक 11-12 वर्षीय बच्ची का अपहरण किया गया है और वह द्वारिका कॉलोनी में खड़ी है. हम वहां पहुंचे तो बच्ची ने बताया कि ट्रक चालक उसे अगवा कर ले गए थे और ट्रक में दो अन्य बच्चियां भी थीं. बच्ची ने यह भी कहा कि वह मौका देखकर ट्रक से कूदकर भाग निकली.

इस पर हमने सीसीटीवी फुटेज, आसपास के लोगों से पूछताछ और जांच की तो कहानी झूठी निकली. इस पूरे मामले में सामने आया कि बच्ची को उसकी मां ने सुबह पड़ोसी के लिए गलत सामान लाने पर डांटा था, जिसके बाद वह घर से निकल गई. इसके बाद उसने टीवी सीरियल से प्रेरित होकर अपने अपहरण की मनगढ़ंत कहानी बना दी. हमने बच्ची को समझाया कि ऐसी झूठी कहानियां खतरनाक हो सकती हैं और किसी अनहोनी का कारण बन सकती हैं. बच्ची ने दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का भरोसा दिलाया.

बच्ची ने बताया क्यों बनाई झूठी कहानी?

वहीं, बालिका ने थाना प्रभारी से बात करते हुए कहा कि पड़ोस की एक आंटी ने उससे 10 रुपये की चाय पत्ती मंगाई थी, लेकिन वह गलती से 90 रुपये वाला पैकेट ले आई. यह देखकर उसकी मां ने उसे डांट दिया. मां काम पर गई तो मैं भी गुस्से में घर से निकल गई और रास्ता भटक गई. पूछताछ में बच्ची ने यह भी स्वीकार किया कि मैंने अपहरण की कहानी खुद बनाई थी और मोबाइल पर ऐसा वीडियो देखा था, जिसमें घर से भागने के लिए बहाना बनाने की बात दिखाई गई थी. 

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About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
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Published at : 23 May 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Bhilwara RAJASTHAN
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