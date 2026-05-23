राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले: 262 नए EV चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत

राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार की कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की बचत, गर्मी के दौरान बिजली-पानी की बेहतर व्यवस्था और औद्योगिक विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में जनप्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे अपने स्तर पर ईंधन बचत को बढ़ावा दें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें.

सरकार ने इस बारे में यह साफ किया कि प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और पेट्रोल-डीजल की खपत में कमी लाई जा सके. इसी दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान में 262 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करने का फैसला भी लिया गया है. सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से भविष्य में ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा.

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बिजली पानी सुधारने पर जोर

बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली और पानी की सप्लाई को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई. मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने कहा है कि किसी भी जिले में बिजली या पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए. जो मंत्री जिलों के दौरे पर नहीं रहेंगे, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा करेंगे और जरूरी दिशा-निर्देश देंगे.

कैबिनेट बैठक में नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई. इसके तहत उद्योग लगाने वालों को बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है. तय समय सीमा के भीतर एनओसी नहीं मिलने पर उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा. इसके अलावा कई प्रक्रियाओं में ऑटो रिन्यूअल की व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे व्यापारियों और उद्योगपतियों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

डाटा सेंटर और लॉजिस्टिक सेंटर को भी उद्योग का दर्जा

सरकार ने डाटा सेंटर और लॉजिस्टिक सेंटर को भी उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. बैठक में पेंशनर्स को भी राहत दी गई. अब पेंशनर घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे. वहीं नॉन गजेटेड अधिकारियों को भी जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है.

बैठक के बाद सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ ही जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.

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