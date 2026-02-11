दौसा में NH-21 पर कार और ट्रेलर की भीषण टक्कर, शादी से लौट रहे 6 दोस्तों की मौत

राजस्थान के दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-21 पर कैलाई के पास मंगलवार (10 फरवरी) की रात को स्विफ्ट डिजायर कार और ट्रेलर की भीषण टक्कर हुई. जिस हादसे में कार सवार सहित सभी छह लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार दुर्घटना में कुल छह लोग घायल हुए, जिनमें से चार को इलाज के लिए सिकंदरा अस्पताल पहुंचाया गया.

शादी से वापस आते वक्त हुई सभी 6 दोस्तों की मौत

हादसे में मारे गए सभी 6 लोग आपस में दोस्त थे, जो दौसा में आभानेरी के रानी का बास में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. शादी में शामिल होने के बाद जब वे 6 दोस्त वापस अपने घर कालाखोह जा रहे थे, तभी नेशनल हाईवे- 21 पर इनकी कार ट्रेलर से टकरा गई. जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे- 21 पर लंबा जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने मौके पर आकर गाड़ी को साइड कर खुलवाया.

पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को दी सूचना

इलाज के दौरान चिकित्सकों ने लोकेश पुत्र गोवर्धन योगी, दिलखुश पुत्र बनवारी योगी और मनीष पुत्र हरिमोहन योगी व अंकित पुत्र लालाराम बैरवा सभी निवासी कालाखोह को मृत घोषित कर दिया. इन शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं दो गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां जांच के समय पुत्र रामसिंह योगी निवासी कालाखोह को मृत घोषित कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल नवीन पुत्र महेश योगी को भी जयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई.

दौसा जिला अस्पताल के ड्यूटी प्रभारी डॉ. विनोद मीणा ने बताया कि कैलाई के पास हुए सड़क हादसे के दो घायलों को दौसा लाया गया था, जिनमें से एक को मृत घोषित किया गया, जबकि दूसरे को जयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी.