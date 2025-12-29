बाड़मेर शहर में ठंड के साथ ही चोर गिरोह भी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं. लगातार मकानों और मंदिरों को निशाना बनाने वाले चोरों ने बीती रात एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया. कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर सर्किल स्थित माजीसा मंदिर में देर रात तीन अज्ञात चोर घुसे और मूर्ति के सोने के आभूषण चुराने के बाद लोहे की रॉड से दानपात्र तोड़कर उसमें जमा नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए.

पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज अब पुलिस के पास है. सुबह जब भक्त पूजा करने पहुंचे तो टूटा दानपात्र और गायब आभूषण देखकर वे हैरान रह गए. तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई. बाड़मेर डीएसपी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि तीन चोर चेहरे को कपड़े से ढककर मंदिर में घुसते हैं. एक-एक कर अलग-अलग जगह का ताला तोड़ते हैं और आभूषण व नगदी अपने साथ उठा ले जाते हैं. मंदिर में कर काफी देर तक रुके रहते हैं और पूरी तरह बेखौफ नजर आते हैं. कभी बैठते हैं कभी खड़े हो जाते हैं और कभी दरवाजा व दान पेटी तोड़ते हुए दिखाई देते हैं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है.

30-35 तोला सोने के थे आभूषण

गौरतलब है कि मात्र एक साल पहले ही इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और माता जी की मूर्ति पर 30 से 35 तोला सोने के आभूषण थे. दानपात्र अब तक एक बार भी नहीं खोला गया था. चोरों ने पहली बार में ही उसमें हाथ साफ कर दिया.

चोरी को लेकर लोगों में गुस्सा

मंदिर चोरी की इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है. लोगों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए. शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा रखी है.