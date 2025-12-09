भरतपुर में सनसनी, हवालात से फरार हुआ लूट और छेड़छाड़ का आरोपी, पुलिस अलर्ट पर

राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर पुलिस थाने की हवालात से पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी फरार हो गया. आरोपी को जयपुर के प्रतापनगर थाने की पुलिस लूट के सामान की रिकवरी के लिए गंगापुर सिटी लेकर जा रही थी. रात ज्यादा होने के कारण जयपुर पुलिस ने सेवर थाने में स्टे किया था. रात को लगभग 2 बजे आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

आरोपी पर लूट और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप

आरोपी को प्रताप नगर पुलिस ने महिला से छेड़छाड़, नशीली चीज सुंघाकर लूट के मामले गिरफ्तार किया था. प्रताप नगर पुलिस लूटे हुए सामान की रिकवरी के लिए आरोपी को गंगापुर सिटी लेकर जा रही थी. ज्यादा रात होने के कारण प्रताप नगर पुलिस ने सेवर थाने पर स्टे किया था. आरोपी टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर संतरी को चकमा देकर फरार हो गया है.

आरोपी का आपराधिक इतिहास और गिरफ्तारी की प्रक्रिया

जानकारी के अनुसार बताया गया है की आरोपी राम अवतार बैरवा ने 2 महीने पहले गंगापुर सिटी में एक महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटे थे. इस मामले में आरोपी गंगापुर सिटी जेल में बंद था. कल प्रताप नगर थाना पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को गिरफ्तार किया. जिसके बाद जयपुर ले जाकर आरोपी से पूछताछ की पूछताछ के बाद आरोपी को रिकवरी के लिए पुलिस द्वारा वापस गंगापुर सिटी ले जाया जा रहा था. तो आरोपी भरतपुर के सेवर थाना से फरार हो गया.

पुलिस अधिकारियों का बयान और खोज अभियान

सेवर थाना अधिकारी सतीश चंद शर्मा ने बताया की पुलिस थाने से गिरफ्तार सुदा मुजरिम राम अवतार बैरवा फरार हो गया. आरोपी राम अवतार बैरवा गंगापुर सिटी के पास का रहने वाला था. उसके साथ एक महिला आरोपी भी गिरफ्तार की थी. जयपुर के प्रताप नगर पुलिस थाने का जाब्ता आरोपी को रिकवरी के लिए यहां लेकर आया था. रात ज्यादा होने के कारण प्रताप नगर पुलिस ने सेवर थाने पर स्टे किया था. आरोपी हवालात में बंद था. देर रात 1 बजकर 50 मिनट पर आरोपी संतरी को चकमा देकर फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.