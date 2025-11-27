राजस्थान में BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा, 7 महिलाओं समेत 34 सदस्यों की लिस्ट जारी

राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने डेढ़ साल के लम्बे इन्तजार के बाद अपनी 34 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी. जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री और 7 प्रवक्ता शामिल है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डा की संस्तुति के बाद सूची जारी की. इसमें सात महिला पदाधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है. इसके अलावा लगभग सभी जिलों को तरजीह देने के साथ जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है.

इस दौरान मदन राठौड़ ने कहा कि सभी पदाधिकारी पार्टी को पूरे प्रदेश में और मजबूत करेंगे, पार्टी की नीतियों को गांव-गांव और गली-गली तक ले जाएंगे. इससे संगठन और मजबूत होगा.

कार्यकारिणी में जिलों को महत्व

प्रदेश की नई टीम में सभी जिलों का प्रतिनिधित्त्व सुनश्चित करने की कोशिश की गयी है. इसमें श्रीगंगानगर से सरदार सुरेन्द्र पाल सिंह को उपाध्यक्ष, झुंझनु से मुकेश दाधीच उपाध्यक्ष, पाली से नाहर सिंह जोधा को उपाध्यक्ष, बीकानेर से बिहारी लाल विश्नोई को उपाध्यक्ष, कोटा से छगन माहुर को उपाध्यक्ष,बाँसवाड़ा से हकरू माइंडा को उपाध्यक्ष, नागौर से ज्योति मिथ्रा को उपाध्यक्ष, उदयपुर से अलका मुनढा को उपाध्यक्ष, अजमेर से सरिता गेनां को उपाध्यक्ष बनाया गया है.

इसके अलावा सीकर से श्रवण सिंह बागड़ी को महामंत्री, हनुमानगढ़ से कैलाश मेघवाल को महामंत्री, दौसा से भूपेन्द्र सैनी को महामंत्री और अजमेर से मिथिलेश गौतम को भी महामंत्री बनाया गया है.

साथ ही मंत्री पद के लिए नारायण मीणा, अजित मांडन, अपूर्वा सिंह, आईदान सिंह भाटी, एकता अग्रवाल, नारायण पुरोहित और सीताराम पोसवाल को नियुक्त किया है. जबकि पंकज गुप्ता कोषाध्यक् और श्याम अग्रवाल को सहकोषाध्यक्ष बनाया गया है.

कार्यकारणी में सात प्रवक्ता भी शामिल

प्रदेश में पार्टी की जोरदार उपस्थिति के लिए प्रवक्ताओं का पैनल भी मजबूत तैयार किया गया है. इसमें कैलाश वर्मा, कुलदीप धनकड़,, रामलला शर्मा, दशरथ सिंह, मदन प्रजापत, राखी राठौड़ और स्टेफी चौहान जैसे नाम शामिल हैं. साथ ही सोशल मीडिया टीम में हीरेन्द्र कौशिक को प्रभारी बनाया गया है. आईटी प्रभारी अविनाश जोशी और मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ को बनाया गया है.