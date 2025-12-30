हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान BJP में बड़ा बदलाव! 6 मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा, 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल

राजस्थान BJP में बड़ा बदलाव! 6 मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा, 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल

Rajasthan: राजस्थान BJP ने महिला मोर्चे को छोड़कर 6 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. इस नियुक्ति में 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री और 1 मौजूदा विधायक शामिल हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 30 Dec 2025 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान बीजेपी ने महिला मोर्चे को छोड़कर बाकी छह मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. इन नियुक्तियों में दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और एक मौजूदा विधायक को जिम्मेदारी दी गई है. इस नियुक्ति के तहत जयपुर ग्रामीण के शंकर लाल गोरा को युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने अंकित चेची की जगह ली है. 

अध्यक्ष नियुक्त हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल 

श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल को SC मोर्चे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वे 2014 और 2019 में श्रीगंगानगर सीट से सांसद रहे, हालांकि 2024 में उनका टिकट काट दिया गया था. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वे करीब दो साल केंद्रीय मंत्री भी रहे. इस दौरान उन पर एक महिला द्वारा रेप का केस दर्ज कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी. लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले मेघवाल ने दो हफ्ते पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी मानी जा रही है. माना जा रहा है कि उन्हें यह जिम्मेदारी अमित शाह से मुलाकात का इनाम है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी मिला स्थान

इसके अलावा एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. कैलाश चौधरी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि राज्य मंत्री थे और वे बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं. भीलवाड़ा की जहाजपुर सीट से विधायक गोपीचंद मीणा को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. अल्पसंख्यक मोर्चे में हमीद खान मेवाती को रिपीट किया गया है और उन्हें लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. वे अलवर जिले के निवासी हैं. वहीं पाली जिले के रहने वाले महेंद्र कुमावत को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

फिलहाल महिला मोर्चा के अध्यक्ष की घोषणा नहीं

महिला मोर्चा के अध्यक्ष की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है और लंबे समय से कम सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी देकर फिर से सक्रिय करने की रणनीति अपनाई गई है. यह भी जानकारी मिली है कि पूरी सूची दिल्ली के नेताओं ने तैयार की है और राजस्थान से इसे केवल जारी किया गया है. केंद्रीय नेतृत्व की पसंद वाले नेताओं को ही सूची में जगह दी गई है. नवनियुक्त पदाधिकारियों को आज या कल जयपुर में पार्टी दफ्तर बुलाकर स्वागत किए जाने की तैयारी है. महिला मोर्चे में अध्यक्ष की घोषणा न हो पाने के पीछे आपसी खींचतान बताई जा रही है, क्योंकि इस पद पर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है.

और पढ़ें
Published at : 30 Dec 2025 12:17 PM (IST)
Tags :
BJP RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
महाराष्ट्र
BMC Election: बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
BMC चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
विश्व
Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
Advertisement

वीडियोज

Top News:अभी की बड़ी खबरें | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
Uttarakhand News: Almora में खाई में गिरी बस के उड़े परखच्चे, लोगों में मचा हड़कंप | Road Accident
मिशन 2047 के मोदी के तमाम बड़े फैसलें जाने विस्तार से | PM Modi | vision 2047
West Bengal News: BJP नेताओं के साथ Shah की आज होेगी बैठक, विधानसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा
Angel Chakma Case: मानवाधिकार आयोग ने भेजा उत्तराखंड सरकार को नोटिस | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
महाराष्ट्र
BMC Election: बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
BMC चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
विश्व
Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
टेलीविजन
नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुआ अर्चना पुरन सिंह का दाहिना कान खराब? हुआ बड़ा खुलासा
नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुआ अर्चना पुरन सिंह का दाहिना कान खराब?
हेल्थ
Toilet Paper Health Risks: पॉटी करने के बाद टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकती हैं कई बीमारियां
पॉटी करने के बाद टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकती हैं कई बीमारियां
यूटिलिटी
ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री में ट्रैवल, घर से निकलने से पहले जान लें काम की बात
ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री में ट्रैवल, घर से निकलने से पहले जान लें काम की बात
जनरल नॉलेज
पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?
पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget