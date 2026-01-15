हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभीलवाड़ा में पतंग विवाद बना खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत और दूसरा घायल

भीलवाड़ा में पतंग विवाद बना खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत और दूसरा घायल

Rajasthan News: भीलवाड़ा में मकर संक्रांति पर पतंग लूट को लेकर बच्चों का विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया. मारपीट में एक युवक की मौत हुई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 15 Jan 2026 08:58 AM (IST)
Preferred Sources

भीलवाड़ा शहर में मकर सक्रांति पर उड़ती पतंगों के बीच पेच लड़ने से कट कर गिरने वाली पतंग को लेकर बच्चों के बीच पतंग लूटने को लेकर मामूली विवाद   शुरू हुआ. यह मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया. इस झगड़े में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना बुधवार शाम शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कावा खेड़ा की है.

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अख्तर और भोलू राम रेगर के बच्चों के बीच पतंग को लेकर कहासुनी हो गई थी. बच्चों का यह विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के परिजन भी आमने-सामने आ गए. विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई.

झगड़े में एक युवक की मौत, दूसरा घायल

जानकारी के अनुसार, मारपीट के दौरान अख्तर अली पुत्र गफ्फार गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तत्काल महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरे पक्ष से भोलूराम पुत्र हजारी रेगर के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है.

घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. शव को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अस्पताल परिसर और घटनास्थल पर भारी पुलिस को तैनात कर दिया है.

पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही जांच- सज्जन सिंह

इस संबंध में भीलवाड़ा के डिप्टी सज्जन सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर बाद बच्चों के बीच पतंग को लेकर झगड़ा हुआ था, जो बाद में बड़ों के बीच हिंसक विवाद में बदल गया. मारपीट के दौरान अख्तर अली की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हुआ है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

इधर, युवक की मौत की खबर फैलते ही समाज के बड़ी संख्या में लोग महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पूरे घटनाक्रम की गहनता से पड़ताल की जा रही है.

About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
Read
Published at : 15 Jan 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Makar Sankranti Bhilwara News CRIME RAJASTHAN NEWS
Embed widget