राजस्थान: बीकानेर में LPG की किल्लत पर कांग्रेस का हल्ला बोल, पीएम मोदी का फूंका पुतला

राजस्थान के बीकानेर में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर शुक्रवार (13 मार्च) को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका.

कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने कहा कि पूरे देश में गैस सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों और अमेरिका के सामने सरेंडर करने के कारण देश में यह स्थिति पैदा हुई है.

उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर आज आम आदमी की मूलभूत जरूरत बन चुका है और शहरों के साथ-साथ गांवों में भी इसकी भारी मांग है, लेकिन लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में गैस की किल्लत पैदा हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है और पुलिस की निगरानी में गैस का वितरण करना पड़ रहा है.

गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत से महंगाई पर भी असर

मेघवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे देश में गैस संकट की स्थिति बन गई है. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस अन्य दलों को साथ लेकर बड़ा आंदोलन करेगी. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत से महंगाई पर भी असर पड़ रहा है और आम जनता परेशान है.

कांग्रेस की बड़े आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द गैस की आपूर्ति सुचारु की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके. इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध जताया. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.