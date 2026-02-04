हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअकबर के शिलालेख पर शांति धारीवाल ने BJP को घेरा, 'वह हटेगा या रिश्तेदारी निभाएगी सरकार'

अकबर के शिलालेख पर शांति धारीवाल ने BJP को घेरा, 'वह हटेगा या रिश्तेदारी निभाएगी सरकार'

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में शांति धारीवाल ने सरकार की ऐतिहासिक नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने आमेर में अकबर के शिलालेख का हवाला देते हुए सरकार पर 'दोहरे मापदंड' का आरोप लगाया.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 Feb 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उस समय तीखी बहस छिड़ गई, जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने ऐतिहासिक शिलालेखों को लेकर राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. धारीवाल ने आमेर के एक प्राचीन शिलालेख का हवाला देते हुए सरकार पर 'दोहरा मापदंड' अपनाने का आरोप लगाया.

शांति धारीवाल ने सदन में दावा किया कि एक ओर सरकार शहरों, सड़कों और प्रतीकों से मुगलों व पूर्ववर्ती शासकों के नाम हटाने की मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी ओर आमेर में मुगल बादशाह अकबर की प्रशंसा करने वाला शिलालेख आज भी पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार या तो इस ऐतिहासिक तथ्य से अनजान है या फिर जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही है.

सदन में पढ़े शिलालेख के शब्द

धारीवाल ने शिलालेख पर अंकित शब्दों को सदन के पटल पर पढ़ते हुए सरकार को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि उस पर लिखा है, “सुलतानों को पनाह देने वाले शहंशाह दीन और दुनिया के जलाल मोहम्मद अकबर बादशाह खुदाई बुजुर्ग, उनका मुल्क हमेशा कायम रहे.”

धारीवाल ने तंज कसते हुए पूछा, "जब सरकार की नीति हर जगह से पुराने नाम और प्रतीक हटाने की है, तो फिर अकबर की इस स्तुति वाले शिलालेख को अब तक क्यों नहीं हटाया गया? क्या सरकार यहां अपनी कोई पुरानी 'रिश्तेदारी' निभा रही है?"

सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक

कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद सदन में भारी हंगामा हुआ. धारीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इतिहास को अपने राजनीतिक चश्मे से देख रही है और केवल उन हिस्सों को निशाना बना रही है जो उनके एजेंडे में फिट बैठते हैं.

सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया: सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि ऐतिहासिक धरोहरों और स्मारकों का संरक्षण पुरातत्व विभाग के नियमों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर किया जाता है. सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष पर अनावश्यक विवाद पैदा करने का आरोप लगाया.

वहीं, विपक्ष ने धारीवाल के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार पर चयनात्मक (Selective) रवैया अपनाने का आरोप लगाया. इस मामले ने विधानसभा में इतिहास और राजनीति के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 04 Feb 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Assembly Shanti Dhariwal RAJASTHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
भारत-US ट्रेड डील पर अब शरद पवार का बड़ा बयान, 'मुझे उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र की...'
अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी पर अब शरद पवार का बड़ा बयान, कृषि का जिक्र कर क्या कहा?
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बॉलीवुड
थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!
थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: Trade Deal पर आज विपक्ष को मिल जाएगा जवाब! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Khabar Gawah Hai : किताब Vs किताब..विवाद बेहिसाब! | Rahul Gandhi | Nishikant Dubey | Parliament
IT Sector ने किया Anthropic AI का नया Agentic AI Model Launch | Paisa Live
Netflix India Announces 2026 Slate: सनी देओल की 'इक्का', अनिल कपूर की 'फैमिली बिजनेस', से ले कर सैफ अली खान की 'हम हिंदुस्तानी
Retail Investors को मिलेगा Prime Real Estate का मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
भारत-US ट्रेड डील पर अब शरद पवार का बड़ा बयान, 'मुझे उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र की...'
अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी पर अब शरद पवार का बड़ा बयान, कृषि का जिक्र कर क्या कहा?
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बॉलीवुड
थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!
थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'अल्फा'? आलिया भट्ट नहीं है खुश!
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
शिक्षा
CBSE छात्रों के लिए खुशखबरी, अब 12वीं के अंकों से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के UG कोर्स में मिलेगा मौका
CBSE छात्रों के लिए खुशखबरी, अब 12वीं के अंकों से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के UG कोर्स में मिलेगा मौका
यूटिलिटी
3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आएगा, क्या इसमें भी मिल जाएगी सरकार से सब्सिडी?
3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आएगा, क्या इसमें भी मिल जाएगी सरकार से सब्सिडी?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget