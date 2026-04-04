मां की याद में जन्मदिन पर रो रही थी काम वाली, मकान मालिक ने दोस्तों के साथ दिया बर्थडे सरप्राइज

सोशल मीडिया पर हर दिन कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो दिल को छू जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो इन दिनों लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें एक घर में काम करने वाली महिला का बेहद सादगी भरा बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया गया है. बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने अपनी नौकरानी को तनहाई में रोते हुए देखा और उसका दिल पिघल गया, इसके बाद उसने ऐसा कुछ किया जिससे इंसानियत फिर से सांस लेने लगी.

आंसुओं से शुरू हुई कहानी

वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने बताया कि उसने घर में काम करने वाली ज्योति को किचन में रोते हुए देखा. जब उसने वजह पूछी तो ज्योति ने बताया कि आज उसका जन्मदिन है और अगर उसकी मां जिंदा होती तो उसे प्यार करती. यह सुनकर माहौल भावुक हो गया. बताया गया कि ज्योति ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता को खो दिया था. यही वजह है कि उसका जन्मदिन उसके लिए खुशी से ज्यादा दर्द की याद लेकर आता है. इस बात ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया.

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दोस्तों ने मिलकर किया सरप्राइज

ज्योति को खुश करने के लिए उस शख्स और उसके दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया. उन्होंने केक मंगवाया और घर पर ही उसका जन्मदिन मनाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि यह छोटा सा जश्न ज्योति के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ले आता है. इस दौरान ज्योति ने खुद ही 500 रुपये निकालकर कहा कि इससे कुछ ऑर्डर कर लो और पार्टी कर लो. लेकिन दोस्तों ने प्यार से मना कर दिया. उसकी यह सादगी और दिलदारी लोगों को बहुत पसंद आई.

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सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर भावुक प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "उसकी मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है." वहीं दूसरे ने इसे "इंस्टाग्राम का सबसे प्यारा साइड" बताया. कई लोग इस वीडियो को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं. वीडियो को tamashewala नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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