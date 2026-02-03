हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान विधानसभा में अमेरिकी टैरिफ पर रार, BJP ने बताया उपलब्धि, कांग्रेस ने कहा- 'सरेंडर'

राजस्थान विधानसभा में अमेरिकी टैरिफ पर रार, BJP ने बताया उपलब्धि, कांग्रेस ने कहा- 'सरेंडर'

Rajasthan News: अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ दावों पर राजस्थान विधानसभा में तीखी बहस हुई. BJP ने इसे भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक जीत बताया,जबकि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर 'आत्मसमर्पण' का आरोप लगाया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Feb 2026 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ (आयात शुल्क) कम करने के दावों की गूंज अब राजस्थान विधानसभा तक पहुंच गई है. सदन की कार्यवाही के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली. जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार का 'आत्मसमर्पण' करार दिया.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन के बाहर और भीतर सरकार को घेरते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयान ने हकीकत बयां कर दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की धमकियों के आगे घुटने टेक दिए हैं और टैरिफ कम करके देश का स्वाभिमान गिराया है.

वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने मांग की कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का हक है कि आखिर किन शर्तों पर टैरिफ कम किए गए हैं और इसके पीछे की असली तस्वीर क्या है.

बीजेपी का पलटवार: 'दुनिया में बढ़ा भारत का मान'

दूसरी ओर, बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी की कुशल विदेश नीति का परिणाम बताया. अजमेर से बीजेपी विधायक अनिता भदेल ने सदन में कहा कि टैरिफ कम होने से न केवल भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, बल्कि इसका सीधा फायदा राजस्थान के निर्यातकों और व्यापारिक जगत को भी मिलेगा. उन्होंने इसे 'विकसित भारत' की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम बताया.

नेताओं की अहम प्रतिक्रियाएं 

नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, "ट्रंप के दावों से साफ है कि पीएम मोदी ने उनके सामने सरेंडर किया है. यह कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि देश के हितों से समझौता है." वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, "तस्वीर साफ होनी चाहिए. क्या सरकार ने दबाव में आकर यह फैसला लिया? इस पर चुप्पी साधना संदेहास्पद है."

बीजेपी विधायक अनिता भदेल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया को दिशा दे रहा है. टैरिफ कम होना देश की बड़ी उपलब्धि है, जिससे राजस्थान के व्यापार को भी पंख लगेंगे." विधानसभा में हुए इस हंगामे ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा राजस्थान की राजनीति में और गरमाएगा.

और पढ़ें
Published at : 03 Feb 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार की सौगात, होली-दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, इन्हें मिलेगा लाभ
दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार की सौगात, होली-दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, इन्हें मिलेगा लाभ
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
क्रिकेट
Watch: बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
Advertisement

वीडियोज

Historic US–India Deal: India पर Tariff घटकर 18%, Exports और Stocks को Boost | Paisa Live
Vasudha: बिखरे मंगलसुत्र के मोती, रो पड़ी वसुधा! देव ने नफरत में भुलायी हर कसम (03.02.2026)
Bollywood News: धुरंदर की दहाड़ फिर गूंजने को तैयार, Part 2 टीज़र में दिखा रिवेंज का तूफान
India-US Trade Deal: भारत-US ट्रेड डील पर विपक्ष ने संदन के बाहर किया हंगामा | Donald Trump
Budget 2026 Explained: Industry-Led Budget | Aseem Chawla Interview | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार की सौगात, होली-दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, इन्हें मिलेगा लाभ
दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार की सौगात, होली-दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, इन्हें मिलेगा लाभ
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
क्रिकेट
Watch: बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
बैटर ने खेली शॉट, अचानक आया कुत्ता और मुंह में दबा ली गेंद; मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
इंडिया
Parliament Budget Session 2026: लोकसभा में 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, पीठासीन की कुर्सी पर उछाले थे कागज
लोकसभा में 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, पीठासीन की कुर्सी पर उछाले थे कागज
इंडिया
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
ट्रेंडिंग
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
यूटिलिटी
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget