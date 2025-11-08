हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान : अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस, BJP और निर्दलीय में कड़ा मुकाबला, प्रचार में जुटे बड़े नेता

राजस्थान : अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस, BJP और निर्दलीय में कड़ा मुकाबला, प्रचार में जुटे बड़े नेता

Jaipur News: यह प्रचार का अंतिम समय है, क्योंकि 11 नवंबर को मतदान होना है. इसीलिए अब इन नेताओं ने अपनी पूरी ताक़त प्रचार प्रसार में झोंक रखी हैं.यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिह रहा है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 08 Nov 2025 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस व भाजपा के बड़े नेताओं ने ताल ठोक दी है. शनिवार को कई बड़े नेता प्रचार करने अंता पहुंच रहे हैं. जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहले से वहां मौजूद  हैं.

दूसरी तरफ़ भाजपा के कई दिग्गज 2 दिन पहले रोड शो करने के बाद, आज फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी अंता जाने का कार्यक्रम बन रहा है. ये सभी नेता गांव-गांव जाकर अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करेंगे. जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के प्रचार के लिए हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर लेके पहुंच रहे हैं. हालांकि यह प्रचार का अंतिम समय है, क्योंकि 11 नवंबर को मतदान होना है. इसीलिए अब इन नेताओं ने अपनी पूरी ताक़त प्रचार प्रसार में झोंक रखी हैं.

त्रिकोणीय संघर्ष के समीकरण

इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है. कांग्रेस और BJP के अलावा यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी मैदान में है. ऐसे में प्रचार के अंतिम समय में नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के सहारे अपनी चुनावी नैया पार करना चाहते हैं. हालांकि इस सीट पर जाट मतदाताओं की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है और इस इलाक़े में हनुमान बेनिवाल का ज़्यादा प्रभाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हनुमान बेनीवाल को सुन ने आज यहां पहुंचेंगे, तो वहीं हनुमान बेनीवाल भी मंच से कई नेताओं पर निशाना साध सकते हैं.

पिछले दिनों नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल के लिए एक बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल मर्द है तो मेरे प्रचार प्रसार में आएँगे. अब हनुमान बेनीवाल उनके चुनावी प्रचार में जा रहे हैं. नरेश मीणा का यह बयान काफ़ी चर्चा में रहा था.

कांग्रेस की नजदीकी हार हुई थी

अंता सीट पर कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया चुनावी मैदान में है. भाया पिछला चुनाव काफ़ी कम अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष है, भाजपा के साथ-साथ निर्दलीय भी मैदान में है. फिलहाल चुनावी माहौल काफ़ी रोचक बना हुआ है. 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे. देखना होगा इस बार यह जीत सत्ता पक्ष के खाते में जाती है या फिर विपक्ष या निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा पहुंचता है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 08 Nov 2025 10:28 AM (IST)
Tags :
BYELECTION Anta RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
जनरल नॉलेज
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget