राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 67 RAS अफसरों का तबादला, 30 SDM भी बदले
Rajasthan RAS Transfer: राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 67 RAS अफसरो का तबादला कर दिया है, इनमें 30 एसडीएम भी बदले गए हैं. सभी अधिकारियों को तत्काल पदभार संभालने के निर्देश हैं.
राजस्थान में शनिवार (25 अक्टूबर) रात को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं. जिसके तहत राज्य सरकार ने 67 RAS अफसरो का तबादला कर दिया है, इनमें 30 एसडीएम भी बदले गए हैं. जिनमें कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई है. सभी अधिकारियों को तत्काल पदभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.
राज्य सरकार द्वारा किए गए इस फेरबदल के बाद प्रशासन में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा. आदेश के तहत गजेंद्र सिंह राठौड़ माध्यमिक शिक्षा परिषद के नए सचिव नियुक्त हुए जबकि नवीन यादव जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बनाए गए हैं. RAS गोपाल राम बिरड़ा को अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व अपील अधिकारी), बीकानेर बनाया गया है.
विभाग द्वारा तबादलों की सूची के मुताबिक डॉक्टर भागचंद बधाल को अतिरिक्त आयुक्त जयपुर विकास बनाया गया है. सुनील भाटी को उपायुक्त वाणिज्यिक कर दी जिम्मेदारी दी गई है. दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है. मुकुट बिहारी जांगिड़ को संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग में तबादला किया गया है,
भागीरथ बिश्नोई को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) जोधपुर भेजा गया है, गुंजन सोनी को रजिस्ट्रार संस्कृत विश्वविद्यालय में बनाया गया है, संजय कुमार माथुर को अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर नियुक्त किया गया है. निशु कुमार अग्निहोत्री अतिरिक्त आयुक्त टीएडी जयपुर बनाए गए हैं. राम स्वरूप चौहान उपायुक्त उपनिवेशन विभाग जैसलमेर बनाए गए हैं.
आकाश दीप अरोड़ा को उपायुक्त एसएमएसए एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, नरेंद्र चौधरी को अतिरिक्त निदेशक, साक्षरता जयपुर, राकेश कुमार को उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर, प्रभा व्यास को अतिरिक्त निदेशक एचसीएम रीपा जयपुर, राष्ट्रदीप यादव को शासन उपसचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर नियुक्त किया गया.
आरएएस प्रीति पंवार उप सचिन देवनारायण बोर्ड, कपिल कुमार यादव उपायुक्त भरतपुर विकास प्राधिकरण, रवीन्द्र कुमार को उप निबंधक राजस्व मंडल अजमेर, सचिन यादव को उपखंड अधिकारी नदबई भरतपुर, दूदाराम को उपखंड अधिकारी धोरीमन्ना बाड़मेर, लाखाराम को उपखंड अधिकारी बागौड़ा जालौर, गंगाधर मीणा को उपखंड अधिकारी वैर भरतपुर, सोहन सिंह नरूका को आयुक्त नगर निगम अलवर भेजा गया है.
