राहुल गांधी पर FIR के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, BJP पर बरसे नेता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर राजस्थान के डूंगरपुर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अनुसूचित जाति विभाग से जुड़े नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए एफआईआर वापस लेने की मांग की. इस दौरान कांग्रेस नेता एवं एडवोकेट शंकर यादव ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की और एफआईआर को लेकर अपना विरोध जताया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए.

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दलितों के सम्मान की बात करने पर राहुल गांधी पर FIR

कांग्रेस नेता शंकर यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में दलितों, शोषितों और आदिवासियों के साथ लगातार भेदभाव और अपमान की घटनाएं सामने आ रही हैं. उनके मुताबिक, ऐसे मुद्दों पर राहुल गांधी ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई.

शंकर यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करने वाले लोग ही विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर कांग्रेस के लिए स्वीकार्य नहीं है और पार्टी इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही है.

'यह लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक'- शंकर यादव

कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने को लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक बताया. उन्होंने कहा कि देश में विपक्षी नेताओं को अपनी बात रखने और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है.

शंकर यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों एवं सम्मान के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी ने कथित तौर पर दलितों के अपमान के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई.

हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के मामले में संबंधित पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों और पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ सकते हैं. कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन के जरिए इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग उठाई है.

टीकाराम जूली से जुड़ी पुरानी घटना का किया जिक्र

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता शंकर यादव ने भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा से जुड़ी पूर्व की एक घटना का भी उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगाजल छिड़कने की घटना सामने आई थी.

शंकर यादव ने इस घटना का हवाला देते हुए बीजेपी पर दलित समाज के प्रति कथित दोहरे रवैये का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे मामलों को लेकर चुप नहीं बैठेगी और सामाजिक सम्मान एवं समानता के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी.

प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदर्शन

कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं. इसी कड़ी में डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया.

प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अनुसूचित जाति विभाग से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध जताया.

कांग्रेस ने रखी FIR रद्द करने की मांग

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए. शंकर यादव ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

डूंगरपुर में हुए इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए दलित, आदिवासी और वंचित वर्गों के सम्मान का मुद्दा उठाया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक समानता के लिए पार्टी की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.

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