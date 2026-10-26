ब्रह्माकुमारी संस्थान के 90वें स्थापना दिवस में पहुंचे CM और BJP अध्यक्ष, एयर स्ट्रिप की तैयारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन रविवार (26 अक्टूबर) को आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के 90वें स्थापना दिवस पर आयोजित नवदशकोत्सव एवं ग्लोबल समिट में शामिल हुए. इस दौरान सेवा, आध्यात्मिकता, महिला नेतृत्व, नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के संकल्प पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने आबूराज में एयर स्ट्रिप के विकास को लेकर केंद्र सरकार से समन्वय की बात भी कही.

राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान की 90 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा सेवा, साधना, शांति और विश्व बंधुत्व का प्रेरक उदाहरण है. संस्थान की थीम 'जागृति से कर्म तक' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जागरूकता तभी सार्थक है, जब विचार व्यवहार और कर्म में दिखाई दें.

उन्होंने कहा कि सेवा केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वभाव बननी चाहिए. समाज और राष्ट्र के हित में 'मैं' की जगह 'हम' की भावना से काम करना जरूरी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वुमन-लेड डेवलपमेंट' विजन का जिक्र करते हुए कहा कि मातृशक्ति का नेतृत्व समाज और राष्ट्र को नई दिशा दे सकता है.

नशामुक्त युवा और विकसित भारत पर जोर

नितिन नवीन ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जनभागीदारी की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य 140 करोड़ नागरिकों का साझा संकल्प होना चाहिए. उन्होंने मूल्य शिक्षा, सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया.

संस्थान के 90वें स्थापना वर्ष पर 90 लाख पौधे लगाने, एक लाख से अधिक रक्तदान और 90 प्रमुख शहरों में आध्यात्मिक सभाएं आयोजित करने जैसे संकल्पों को भी समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया.

संस्कृति और प्रकृति का संरक्षण प्राथमिकता- सीएम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारतीय योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है. ब्रह्माकुमारी संस्थान राजयोग के जरिए विश्व शांति और कल्याण के लिए कार्य कर रहा है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवालयों, संतों और लोक देवताओं से जुड़े तीर्थस्थलों के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी काम कर रही है. मुख्यमंत्री के अनुसार, 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेश में 29 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं. खेजड़ी सहित 29 वृक्षों के संरक्षण के लिए विधेयक भी लाया गया है.

'आबूराज में एयर स्ट्रिप से बेहतर होगी कनेक्टिविटी'

मुख्यमंत्री ने कहा कि आबूराज के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय किया जा रहा है. क्षेत्र में एयर स्ट्रिप के विकास से कनेक्टिविटी बेहतर होने और पर्यटन सहित अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री और नितिन नवीन ने शांति वन में मेडिटेशन कर लोक कल्याण की कामना की. इस अवसर पर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, ब्रह्माकुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मोहिनी दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी डॉ. बी.के. मृत्युंजय सहित देश-विदेश से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे.

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