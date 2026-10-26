Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानब्रह्माकुमारी संस्थान के 90वें स्थापना दिवस में पहुंचे CM और BJP अध्यक्ष, एयर स्ट्रिप की तैयारी

ब्रह्माकुमारी संस्थान के 90वें स्थापना दिवस में पहुंचे CM और BJP अध्यक्ष, एयर स्ट्रिप की तैयारी

ब्रह्माकुमारी संस्थान के 90वें स्थापना दिवस पर CM भजनलाल और नितिन नवीन ने शिरकत की. इस दौरान आबूराज में एयर स्ट्रिप विकसित करने की तैयारी पर जोर दिया.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 26 Oct 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन रविवार (26 अक्टूबर) को आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के 90वें स्थापना दिवस पर आयोजित नवदशकोत्सव एवं ग्लोबल समिट में शामिल हुए. इस दौरान सेवा, आध्यात्मिकता, महिला नेतृत्व, नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के संकल्प पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने आबूराज में एयर स्ट्रिप के विकास को लेकर केंद्र सरकार से समन्वय की बात भी कही.

राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान की 90 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा सेवा, साधना, शांति और विश्व बंधुत्व का प्रेरक उदाहरण है. संस्थान की थीम 'जागृति से कर्म तक' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जागरूकता तभी सार्थक है, जब विचार व्यवहार और कर्म में दिखाई दें.

उन्होंने कहा कि सेवा केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वभाव बननी चाहिए. समाज और राष्ट्र के हित में 'मैं' की जगह 'हम' की भावना से काम करना जरूरी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वुमन-लेड डेवलपमेंट' विजन का जिक्र करते हुए कहा कि मातृशक्ति का नेतृत्व समाज और राष्ट्र को नई दिशा दे सकता है.

नशामुक्त युवा और विकसित भारत पर जोर

नितिन नवीन ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जनभागीदारी की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य 140 करोड़ नागरिकों का साझा संकल्प होना चाहिए. उन्होंने मूल्य शिक्षा, सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया.

संस्थान के 90वें स्थापना वर्ष पर 90 लाख पौधे लगाने, एक लाख से अधिक रक्तदान और 90 प्रमुख शहरों में आध्यात्मिक सभाएं आयोजित करने जैसे संकल्पों को भी समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया.

संस्कृति और प्रकृति का संरक्षण प्राथमिकता- सीएम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारतीय योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है. ब्रह्माकुमारी संस्थान राजयोग के जरिए विश्व शांति और कल्याण के लिए कार्य कर रहा है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवालयों, संतों और लोक देवताओं से जुड़े तीर्थस्थलों के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी काम कर रही है. मुख्यमंत्री के अनुसार, 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेश में 29 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं. खेजड़ी सहित 29 वृक्षों के संरक्षण के लिए विधेयक भी लाया गया है.

'आबूराज में एयर स्ट्रिप से बेहतर होगी कनेक्टिविटी'

मुख्यमंत्री ने कहा कि आबूराज के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय किया जा रहा है. क्षेत्र में एयर स्ट्रिप के विकास से कनेक्टिविटी बेहतर होने और पर्यटन सहित अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री और नितिन नवीन ने शांति वन में मेडिटेशन कर लोक कल्याण की कामना की. इस अवसर पर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, ब्रह्माकुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मोहिनी दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी डॉ. बी.के. मृत्युंजय सहित देश-विदेश से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे.

कोटा में 2 छात्रों की मौत से हड़कंप, एक का फंदे पर दूसरे का बाथरूम में मिला शव

Published at : 26 Oct 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
कोटा में 2 छात्रों की मौत से हड़कंप, एक का फंदे पर दूसरे का बाथरूम में मिला शव
कोटा में 2 छात्रों की मौत से हड़कंप, एक का फंदे पर दूसरे का बाथरूम में मिला शव
राजस्थान
कोटा एक बार फिर विवादों में, एक साथ 2 कोचिंग छात्रों की मौत से हड़कंप
कोटा में एक साथ 2 कोचिंग छात्रों की मौत से हड़कंप, एक ने की आत्महत्या
राजस्थान
नागौर: सरपंच चुनाव हारीं चिड़ी देवी, गांव ने दिल खोलकर दिए 25 लाख रुपये
नागौर: सरपंच चुनाव हारीं चिड़ी देवी, गांव ने दिल खोलकर दिए 25 लाख रुपये
राजस्थान
फारूक अब्दुल्ला से नाराज अजमेर दरगाह के दीवान, पाकिस्तान को घेरा
फारूक अब्दुल्ला से नाराज अजमेर दरगाह के दीवान, पाकिस्तान को घेरा
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
विश्व
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
इंडिया
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
ट्रेंडिंग
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget