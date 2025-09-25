राजस्थान: पाकिस्तान सीमा पर ISI का नया जासूस गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी था एक्टिव

राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस (Rajasthan CID Intelligence) ने एक बड़ी कार्रवाई में जैसलमेर से एक जासूस हनीफ खान (Hanif Khan) को गिरफ्तार किया है. यह व्यक्ति पैसों की लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना (Indian Army) से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था. महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान की टीम राज्य में जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी. हनीफ को बुधवार (25 सितंबर) को गिरफ्तार किया गया.

सोशल मीडिया के जरिए खुफिया एजेंसी से संपर्क

इसी दौरान उन्हें हनीफ खान पुत्र मीर खान निवासी बासनपीर जुनी थाना सदर हाल बाहल थाना पीटीएम मोहनगढ़ जैसलमेर की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. जांच में सामने आया कि वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था.

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बहला गांव का रहने वाला

हनीफ खान भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बहला गांव का रहने वाला है. इससे उसका सीमावर्ती मोहनगढ़, घड़साना और अन्य क्षेत्रों में आसानी से आना-जाना था.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हैंडलर से संपर्क में था

पूछताछ में पता चला कि वह महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों और सेना के मूवमेंट की जानकारी रखता था. यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वह पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में था और सेना के आवागमन की जानकारी साझा कर रहा था.

मोबाइल तकनीकी जांच में हुआ खुलासा

केंद्रीय पूछताछ केंद्र जयपुर पर विभिन्न आसूचना एजेंसियों द्वारा पूछताछ और मोबाइल तकनीकी जांच में यह भी साबित हुआ कि वह पैसों के बदले सेना की सामरिक जानकारी आईएसआई को दे रहा था.

जासूसी के आरोप में 2025 में जैसलमेर से चौथी गिरफ्तारी

इन गंभीर आरोपों के पुख्ता सबूत मिलने के बाद सीआईडी इंटेलिजेंस ने राजकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर आज 25 सितंबर को हनीफ खान को गिरफ्तार कर लिया. गौरतलब है कि 2025 में जैसलमेर से जासूसी के आरोप में यह चौथी गिरफ्तारी है.