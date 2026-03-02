हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर जयपुर में भी गुस्सा, शिया समुदाय ने निकाला आक्रोश जुलूस

अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर जयपुर में भी गुस्सा, शिया समुदाय ने निकाला आक्रोश जुलूस

Israel Iran War: जयपुर के परकोटे में शियाओं के धर्मगुरु सैयद अली खामेनेई की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा. यहां अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Mar 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह खामनेई की मौत की खबर के बाद देशभर में शिया समाज के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई. इस बीच जयपुर में भी अयातुल्लाह की मौत को लेकर गुस्से का ज्वार सड़कों पर फूट पड़ा. काले कपड़े पहन सैंकड़ों की संख्या में लोगों ने जुलूस निकालकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की.

दरअसल, पिंक सिटी जयपुर में पुराने शहर का माहौल अचानक उग्र हो गया, जब जामा मस्जिद से सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर निकल पड़े. यह उग्र प्रदर्शन सुभाष चौक सर्किल तक पहुंचा, जहां नारेबाजी ने पूरे इलाके को हिला दिया.

प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतनयाहू  के पोस्टरों पर चप्पलें बरसाई गईं, उन्हें जमीन पर फेंककर रौंदा गया और कई जगह आग के हवाले कर दिया गया.

प्रदर्शन में महिलाएं भी हुईं शामिल

जयपुर के परकोटे में 'अमेरिका मुर्दाबाद' और 'इजरायल मुर्दाबाद' के नारों से आसमान गूंज उठा. भीड़ में मौजूद महिलाओं ने भी खुलकर अपना आक्रोश जताया और इसे मुस्लिम उम्मत के खिलाफ साजिश करार दिया.

'नहीं मनाएंगे ईद'

वहीं जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना सैयद नाज़िश अकबर काज़मी ने बताया कि आयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की मौत के बाद मुसलमानों में शोक की लहर है. उन्होंने ऐलान किया कि जयपुर में इस बार शिया समाज ईद नहीं मनाएगा. साथ ही बाकी के रमजान को बेहद सादगी से बिताया जाएगा.

'बेगुनाहों पर जुल्म कर रहा इजरायल'

इसके अलावा जयपुर में मौलाना सैयद अली इमाम नकवी ने बताया कि अमेरिका और इजरायल ईरान में बेगुनाहों पर जुल्म कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इजरायल ने छोटी-छोटी बच्चियों पर हमला करके शहीद कर दिया जिनमें से कई बच्ची रोज़े की हालत में थीं, जिन्हें मार दिया गया. उन्होंने इजरायल को दहशतगर्द मुल्कर करार दिया.

पुलिस जाब्ता रहा तैनात

इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, हालांकि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देर तक शांत नहीं हुआ. पूरे घटनाक्रम ने शहर के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और प्रशासन सतर्क नजर आया.

Published at : 02 Mar 2026 06:52 AM (IST)
Israel Iran War ISRAEL - IRAN WAR RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS ALi Khamenei
