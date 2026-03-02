Rajastha Politics: राजस्थान में बीजेपी की बैलेंस्ड पॉलिटिक्स! कार्यसमिति की लिस्ट में इन नेताओं के नाम ने सबको चौंकाया
Rajastha Politics: बीजेपी की राजस्थान इकाई ने कार्यसमिति में कुल 154 नामों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में सीएम से लेकर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्रियों तक के नाम हैं.
भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई में संगठनात्मक बदलाव के तहत पार्टी ने 1 मार्च 2026, रविवार को प्रदेश कार्यसमिति की नई सूची जारी कर दी. इस सूची में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्षों, केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और जिलाध्यक्षों तक को जगह दी गई है.
जिलावार संतुलन के साथ घोषित ये बदलाव संकेत दे रहे है कि पार्टी ने सत्ता और संगठन के बीच तालमेल साधते हुए अनुभव और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दोनों को प्राथमिकता दी है. आगामी चुनावी रणनीति के मद्देनजर ये बदलाव राजस्थान बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और भविष्य की दिशा, दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. इस सूची में कुल 154 नाम हैं. इसमें स्थायी आमंत्रित सदस्य- 12 प्रदेश कार्यसमिति सदस्य- 90 और विशेष आमंत्रित सदस्य- 52 हैं.
स्थायी आमंत्रित सदस्य (राज्य स्तर):
भजन लाल शर्मा- मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे- पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, विधायक, अशोक परनामी- पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष, अरुण चतुर्वेदी- पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, अध्यक्ष वित्त आयोग, सतीश पूनियां- पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, सी.पी. जोशी- पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, सांसद, गजेंद्र सिंह शेखावत- केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भूपेंद्र यादव- केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल- केंद्रीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भागीरथ चौधरी- केंद्रीय राज्य मंत्री, रवनीत सिंह बिट्टू- केंद्रीय राज्य मंत्री, राजेंद्र राठौड़- पूर्व नेता प्रतिपक्ष.
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य (जिलावार):
बीकानेर शहर- गोपाल गहलोत (पूर्व जिलाध्यक्ष), सत्य प्रकाश आचार्य (पूर्व जिलाध्यक्ष), बीकानेर देहात- कुंभाराम सिद्ध (पूर्व जिला महामंत्री), जालम सिंह भाटी (पूर्व जिलाध्यक्ष), श्रीगंगानगर- संतोष बावरी (पूर्व विधायक), महेश पेडीवाल (पूर्व प्रत्याशी), हनुमानगढ़- भारत भूषण शर्मा (किसान मोर्चा), दमयंती बेनीवाल (पूर्व विधायक), चूरू- वासुदेव चावला (पूर्व प्रदेश मंत्री), जयपुर शहर- सुमन शर्मा (पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, महिला मोर्चा), सुनील कोठारी (पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष), रणजीत सोडाला (पूर्व प्रदेश मंत्री), ज्योति खंडेलवाल (पूर्व मेयर), जयपुर दक्षिण- प्रमिला कुंडारा (पूर्व विधायक), जयपुर उत्तर- रत्ना कुमारी, झुंझुनूं- संतोष अहलावत (पूर्व सांसद), राजीव सिंह शेखावत (पूर्व जिला उपाध्यक्ष), विशंभर पूनिया, सीकर- हरिराम रंवा (पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, किसान मोर्चा), सुभाषानंद सरस्वती (पूर्व सांसद), अलवर दक्षिण- रामहेत यादव (पूर्व विधायक), जय आहूजा (पूर्व प्रत्याशी), बनवारी लाल सिंघल (पूर्व विधायक), अलवर उत्तर- मंजीत धर्मपाल (पूर्व विधायक), दौसा- लोकेश शर्मा (जिला महामंत्री), महावीर रेलावत (पूर्व जिला उपाध्यक्ष), भरतपुर- भानु प्रताप सिंह (पूर्व जिलाध्यक्ष), धर्म सिंह (पूर्व अध्यक्ष, बयाना नगर पालिका), धौलपुर- शिवचरण कुशवाह (पूर्व प्रत्याशी), गिरिराज मलींगा (पूर्व प्रत्याशी), करौली- मनोज राजोरिया (पूर्व सांसद), बृज लाल डिकोलीया (पूर्व जिलाध्यक्ष), भैरों सिंह जादौन (पूर्व जिलाध्यक्ष), सवाई माधोपुर- प्रेम प्रकाश शर्मा (पूर्व जिलाध्यक्ष), केदार मीणा (पूर्व संयोजक प्रकोष्ठ), अजमेर शहर- धनेश जैन (पूर्व महापौर), अजमेर देहात- वंदना नोगिया (पूर्व जिला प्रमुख), आशा राठौड़ (पूर्व जिला महामंत्री), नागौर शहर- नवीन मंडा (पूर्व जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा), रामनिवास सांखला (पूर्व जिलाध्यक्ष), सरोज प्रजापत (पूर्व प्रदेश मंत्री), रमाकांत शर्मा (पूर्व जिलाध्यक्ष), नागौर देहात- गिरधर फलोद, गजेंद्र सिंह ओडिट (पूर्व जिलाध्यक्ष), भीलवाड़ा- कालू लाल गुर्जर (पूर्व विधायक), राकेश पाठक (पूर्व महापौर), टोंक- सत्यनारायण चौधरी (पूर्व जिला प्रमुख), सुखवीर सिंह जौनपुरिया (पूर्व सांसद), जोधपुर शहर- सीमा भुवन माथुर, राजेंद्र कुमार गहलोत (पूर्व महापौर, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश महामंत्री), भंवरलाल दैया (पूर्व जिला उपाध्यक्ष), नरेंद्र कच्छवाहा, जोधपुर दक्षिण- रामनारायण डूडी (पूर्व सांसद), भोपाल सिंह बडला (पूर्व जिलाध्यक्ष), जोधपुर उत्तर- रामस्वरूप गोठा (पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, एससी मोर्चा), पाली- प्रताप सिंह बिडिया (चेयरमैन, दुग्ध उत्पादक), लक्ष्मीनारायण देव (पूर्व विधायक), लक्ष्मी सिरोही (पूर्व अध्यक्ष, महिला मोर्चा), जालौर- नारायण सिंह देवल (पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष), आवदान सिंह चारण (पूर्व जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति), दानाराम पटेल, सिरोही- पायल परसरामपुरिया (पूर्व जिला प्रमुख), नारायण देवासी (पूर्व जिला उपाध्यक्ष), वीरेंद्र सिंह चौहान (पूर्व जिला महामंत्री), बाड़मेर- किशोर सिंह (पूर्व जिला उपाध्यक्ष), दिलीप पालिवाल (पूर्व जिलाध्यक्ष), बालोतरा- गणपत बांठिया (पूर्व जिलाध्यक्ष), हरीश चंद्र सिंह जसोल, जैसलमेर- सवाई सिंह गोगली (पूर्व मंडल अध्यक्ष), प्रेम ओढ़ (अध्यक्ष, ओढ़ समाज राजस्थान), उदयपुर शहर- अर्जुन मीणा (पूर्व सांसद), प्रमोद सामर (प्रदेश संयोजक, सहकारिता प्रकोष्ठ, पूर्व प्रदेश मंत्री), रविंद्र श्रीमाली (पूर्व जिलाध्यक्ष), उदयपुर देहात- चंद्रगुप्त सिंह चौहान (पूर्व जिलाध्यक्ष), राजसमंद- अजय सोनी, चित्तौड़गढ़- मोहब्बत सिंह (पूर्व जिला महामंत्री), बांसवाड़ा- लाभ चंद पटेल (पूर्व जिलाध्यक्ष), धनसिंह रावत (पूर्व प्रदेश मंत्री), डूंगरपुर- अनीता कटारा (पूर्व प्रदेश मंत्री, पूर्व विधायक), प्रभु लाल पंड्या (पूर्व जिलाध्यक्ष), देवनदयाल सिंह चौहान, सुदर्शन जैन (पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका), प्रतापगढ़- पिंकेश पोरवाल (पूर्व प्रदेश मंत्री, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता), कोटा शहर- हिरेन्द्र शर्मा (पूर्व प्रदेश मंत्री), कोटा देहात- गायत्री शर्मा, बूंदी- चंद्रकांता मेघवाल (पूर्व विधायक), बारां- राजेंद्र नागर (पूर्व जिलाध्यक्ष), अजीत सिंह मथानिया (पूर्व जिला पदाधिकारी), झालावाड़- कन्हैयालाल पाटीदार (पूर्व विधायक), निर्मल संकलेचा (पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष).
विशेष आमंत्रित सदस्य (जिलावार):
हनुमानगढ़- धर्मेंद्र मोची (पूर्व विधायक), अभिषेक मटोरिया (पूर्व प्रत्याशी), काशीराम गोदारा, चूरू- अभिनेश महर्षि (पूर्व विधायक), श्रीगंगानगर- शिव स्वामी, जयपुर शहर- रामचरण बोहरा (पूर्व सांसद), मोहन लाल गुप्ता (पूर्व विधायक), लालचंद कटारिया (पूर्व मंत्री), प्रणेन्द्र शर्मा, जयपुर दक्षिण- कन्हैया लाल मीणा (पूर्व विधायक, बस्सी), सीकर- सुभाष महरिया (पूर्व सांसद), झुंझुनूं- बनवारी लाल सैनी (पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला प्रमुख), दौसा- जगमोहन मीणा (पूर्व विधायक प्रत्याशी), अलकाकंवर गुर्जर (राष्ट्रीय मंत्री), सिकंदर भदाना (पूर्व जिला उपाध्यक्ष), अलवर दक्षिण- जयराम जाटव (पूर्व विधायक), धौलपुर- श्रवण वर्मा (पूर्व जिलाध्यक्ष), जगमोहन बघेल (पूर्व प्रदेश मंत्री), करौली–सवाई माधोपुर- रोहिणी कुमारी (पूर्व विधायक), जसकौर मीणा (पूर्व सांसद), अजमेर शहर- ओंकार सिंह लखावत (पूर्व सांसद, राज्यसभा), अजमेर देहात- आशीष सांड (जिला कोषाध्यक्ष), भूपेंद्र सिंह शाकावत (पूर्व प्रधान), इंद्र सिंह बागावास (पूर्व प्रदेश संयोजक, खनन), गोपाल धोबी (पूर्व विधायक), भीलवाड़ा- आजाद शर्मा (पूर्व जिलाध्यक्ष), टोंक- विजय बैंसला (पूर्व विधायक प्रत्याशी), प्रभुलाल सैनी (पूर्व मंत्री), नागौर शहर- दुर्ग सिंह राजपुरोहित, नागौर देहात- रूपाराम मुराविया (पूर्व विधायक), जोधपुर दक्षिण- जगराम विश्नोई (पूर्व जिलाध्यक्ष), जालौर- राम कुमार भूतड़ा (पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष), देवजी भाई पटेल (पूर्व सांसद), बाड़मेर- मानवेंद्र सिंह (पूर्व सांसद), सिरोही- उत्तमप्रकाश अग्रवाल (पूर्व संयोजक, प्रवासी), जैसलमेर- चंद्रप्रकाश सारडा (पूर्व जिलाध्यक्ष), उदयपुर शहर- अतुल चंडालिया (पूर्व जिला संयोजक, मीडिया), उदयपुर देहात- रणधीर सिंह भींडर (पूर्व विधायक), बांसवाड़ा- मानसिंह निमामा (पूर्व विधायक), गोविंद राव, डूंगरपुर- कारी लाल निमामा (पूर्व प्रधान, पूर्व विधायक प्रत्याशी), चित्तौड़गढ़- नरपत सिंह राजवी (पूर्व मंत्री), राजसमंद- मदनसिंह चौहान (पूर्व महामंत्री), प्रतापगढ़- महेश शर्मा (पूर्व जिला प्रभारी), कोटा शहर- रामगोपाल बैरवा, गोविंद शर्मा, कोटा देहात- जयवीर सिंह, अरुणा मीणा, बूंदी- बाबूलाल वर्मा (पूर्व विधायक), भरत शर्मा, बारां- चंद्रप्रकाश विजय (पूर्व जिलाध्यक्ष), झालावाड़- मानसिंह ठिकरिया (पूर्व मंत्री आयोग).
उपरोक्त लिस्ट के जरिए बीजेपी ने राज्य में सत्ता और संगठन के संतुलन के साथ-साथ जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में पंचायत चुनावों के साथ-साथ भविष्य के विभिन्न मुद्दों पर यह टीम कैसे काम करती है.
