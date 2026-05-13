NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब इसने सियासी तूल पकड़ लिया है. इस बीच राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बयान चर्चा में आ गया है जिसमें उन्होंने कहा, "जांच एजेंसियों ने गड़बड़ी पाई होगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है." इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं.

3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 की परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे लेकिन पेपर लीक होने के बाद मंगलवार को यह परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद से कैंडिडेट्स और उनके परिजनों में खासा आक्रोश है.

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NEET पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई का दावा

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने गड़बड़ी पाई होगी. उसके बाद ही यह निर्णय लिया होगा. इसमें कोई ‘बड़ी बात’ नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां भी अनियमितता सामने आएगी, सरकार उसे ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार. सीकर से कनेक्शन होने की बात पर उन्होंने कहा कि चाहे पश्चिम बंगाल से कनेक्शन हो या फिर कश्मीर से दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा.

देश भर में विरोध तेज

नीट भर्ती परीक्षा 2026 में हुई धाँधली को लेकर देश भर में विरोध देखा जा रहा है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया उन्होंने कहा कि यह समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था. और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने, तीन और चार तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो पुलिस ने कोई परवाह नहीं करी. फिर उन छात्रों ने NTA को लिखा. NTA को लिखा तब जाकर उन्होंने डीजी पुलिस को मैंने सुना है कि इत्तला करी कि भाई ये शिकायत हमारे राजस्थान से आ रही है. तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया.

इस मामले की जांच अब CBI को दे दी गई है. 150 से ज्यादा लोगों को राजस्थान एसओजी ने चिन्हित किया है.माना जा रहा है कि इसमें अभी और गिरफ्तारियां होंगी.

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