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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानNEET 2026 रद्द होने पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अजीब बयान, 'इसमें क्या बड़ी बात है?'

NEET 2026 रद्द होने पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अजीब बयान, 'इसमें क्या बड़ी बात है?'

Neet Paper Leak: राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बयान चर्चा में आ गया है. जिसमें उन्होंने कहा, "जांच एजेंसियों ने गड़बड़ी पाई होगी,यह कोई बड़ी बात नहीं है." विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. 

By : मुबारिक खान | Updated at : 13 May 2026 01:02 PM (IST)
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NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब इसने सियासी तूल पकड़ लिया है. इस बीच राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बयान चर्चा में आ गया है जिसमें उन्होंने कहा, "जांच एजेंसियों ने गड़बड़ी पाई होगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है." इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. 

3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 की परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे लेकिन पेपर लीक होने के बाद मंगलवार को यह परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद से कैंडिडेट्स और उनके परिजनों में खासा आक्रोश है.

यह भी पढ़ें: PM मोदी की अपील पर एक्शन में राजस्थान सरकार, CM भजनलाल शर्मा ने घटाए काफिले के वाहन

NEET पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई का दावा 

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने गड़बड़ी पाई होगी. उसके बाद ही यह निर्णय लिया होगा. इसमें कोई ‘बड़ी बात’ नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां भी अनियमितता सामने आएगी, सरकार उसे ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार. सीकर से कनेक्शन होने की बात पर उन्होंने कहा कि चाहे पश्चिम बंगाल से कनेक्शन हो या फिर कश्मीर से दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा.

देश भर में विरोध तेज 

नीट भर्ती परीक्षा 2026 में हुई धाँधली को लेकर देश भर में विरोध देखा जा रहा है.  इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया उन्होंने कहा कि यह समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था. और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने, तीन और चार तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो पुलिस ने कोई परवाह नहीं करी. फिर उन छात्रों ने NTA को लिखा.  NTA को लिखा तब जाकर उन्होंने डीजी पुलिस को मैंने सुना है कि इत्तला करी कि भाई ये शिकायत हमारे राजस्थान से आ रही है. तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया. 

इस मामले की जांच अब CBI को दे दी गई है. 150 से ज्यादा लोगों को राजस्थान एसओजी ने चिन्हित किया है.माना जा रहा है कि इसमें अभी और गिरफ्तारियां होंगी.

यह भी पढ़ें: NEET 2026 पेपर लीक में बड़ा खुलासा: 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों के नाम आए सामने, CBI ने जांच संभाली

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 13 May 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Madan Dilawar NEET Paper Leak RAJASTHAN NEWS
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