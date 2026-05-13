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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानPM मोदी की अपील पर एक्शन में राजस्थान सरकार, CM भजनलाल शर्मा ने घटाए काफिले के वाहन

PM मोदी की अपील पर एक्शन में राजस्थान सरकार, CM भजनलाल शर्मा ने घटाए काफिले के वाहन

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है. अब वीआईपी काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित रहेगी.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 13 May 2026 08:47 AM (IST)
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देश में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब राजस्थान सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी काफिलों और अधिकारियों के वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब सरकारी कार्यक्रमों और दौरों के दौरान अनावश्यक वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या सीमित रखने का फैसला किया है. उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के नाम पर जरूरत से ज्यादा गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए. केवल जरूरी वाहन ही काफिले का हिस्सा बनें. माना जा रहा है कि यह फैसला बढ़ते ईंधन खर्च और मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है.

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अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी सख्त निर्देश

सीएम ने सिर्फ अपने काफिले तक यह फैसला सीमित नहीं रखा, बल्कि राज्य के सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी वाहन इस्तेमाल में कमखर्ची बरतने के निर्देश दिए हैं. कहा गया है कि सरकारी कामकाज के दौरान कम से कम वाहनों का उपयोग किया जाए और जहां संभव हो, एक ही वाहन में यात्रा की जाए.

सरकार की तरफ से जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की बचत समय की जरूरत है. ऐसे में अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचना चाहिए. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सभी विभागों में इसको लेकर निगरानी भी बढ़ाई जा सकती है.

मुख्य सचिव समेत सभी विभागों को निर्देश जारी

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सरकार चाहती है कि ईंधन बचत का संदेश सिर्फ आम जनता तक ही नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था में भी दिखाई दे.

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राजस्थान सरकार के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलता है या नहीं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 May 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
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