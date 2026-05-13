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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानNEET 2026 पेपर लीक में बड़ा खुलासा: 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों के नाम आए सामने, CBI ने जांच संभाली

NEET 2026 पेपर लीक में बड़ा खुलासा: 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों के नाम आए सामने, CBI ने जांच संभाली

NEET Paper Leak:आईजी ने राजस्थान से NEET का पेपर आउट होने को नकारा है, उनके मुताबिक पेपर पहले सीकर में आउट हुआ, उसके बाद केरल में एमबीबीएस के एक छात्र के द्वारा सर्कुलेट हुआ.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 13 May 2026 06:53 AM (IST)
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NEET 2026 परीक्षा रद्द होने के साथ ही इसमें अब कार्रवाई तेज हो गयी है. राजस्थान में एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा ने जानकारी दी है कि इस मामले में 150 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं.इन्हें हरियाणा के एक शख्स ने महाराष्ट्र से पेपर लेकर आगे शेयर किया था. फिलहाल इस मामले की आगे की जांच अब CBI कर रही है और अब तक दो दर्जन को लोगों को CBI को सौंपा गया है.

इसके साथ ही आईजी ने राजस्थान से NEET का पेपर आउट होने को नकारा है, उनके मुताबिक पेपर पहले सीकर में आउट हुआ, उसके बाद केरल में एमबीबीएस के एक छात्र के द्वारा सर्कुलेट हुआ. फिलहाल जांच अभी जारी है.

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एसओजी जांच में जुटी 

IG अजय पाल लांबा ने बताया कि अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनूं और सीकर पुलिस के साथ SOG जांच में जुटी हुई है. जिन-जिन लोगों तक पेपर पहुंचने की संभावना जताई गई है, उनमें करीब 150 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं। पूछताछ में सामने आया कि परीक्षा से पहले हरियाणा के एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र से पेपर प्राप्त कर उसे आगे शेयर किया. मामले को CBI ने टेकओवर कर लिया है और दिल्ली से CBI की टीम भी पहुंच चुकी है. कई संदिग्ध लोगों और गिरोह से पूछताछ जारी है। अब तक दो दर्जन से ज्यादा लोगों को CBI को सौंपा गया है.

सीकर से आउट हुआ पेपर 

अजय पाल लांवा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पेपर सबसे पहले सीकर में आउट हुआ. केरल में MBBS की पढ़ाई कर रहे एक छात्र के पास से पेपर शेयर होने की जानकारी मिली है. इसके बाद हरियाणा और गुरुग्राम के लोगों के जरिए इसे आगे फैलाया गया.SOG के अनुसार, NEET परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थी या उनके परिजन भी मामले में संलिप्त पाए गए हैं. लीक हुए पेपर में केमेस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 प्रश्न उत्तर सहित उपलब्ध थे.

IG अजय पाल लांबा ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक का राजस्थान से सीधा संबंध सामने नहीं आया है. आरोपियों ने इसे ओरिजिनल पेपर बताकर बेचा था और राजस्थान पहुंचने से पहले ही पेपर आउट हो चुका था,

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 May 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
CBI NEET Paper Leak RAJASTHAN NEWS
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