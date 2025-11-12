नरेश मीणा की जीत की संभावना पर गोविंद डोटासरा का करारा वार, 'ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी'

अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर PCC चीफ़ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अंता सीट पर कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीत रही है. नरेश मीणा को लेकर डोटासरा ने कहा कि “ना नौ मण तेल होगा और ना राधा नाचेगी.”डोटासरा ने चुनाव में निष्क्रिय नेताओं को लेकर कहा कि जो नेता चुनाव में सक्रिय नहीं रहे उनकी भी जानकारी ली जा रही है.

‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान का दूसरा चरण

डोटासरा ने बताया कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान के तहत दूसरे चरण की तैयारियां शुरू की गई हैं. पहले चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था जिसे अब AICC को भेजा जाएगा. हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रदेश में 11 लाख हस्ताक्षर हो चुके हैं, वहीं कुछ ज़िलों से आंकड़े मंगवाए जा रहे हैं. ऐसे में कुल मिलाकर 15 लाख के क़रीब आंकड़ा हो सकता है.

कांग्रेस संगठन की स्पष्ट नीति

मीडिया से बातचीत में PCC चीफ़ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंता चुनाव कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है. नरेश मीणा की जीत की संभावनाओं के सवाल पर डोटासरा बोले, "ना तो नौ मण तेल होगा और ना राधा नाचेगी." उन्होंने कहा कि जिस संभावना का कोई अस्तित्व ही नहीं, उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. कांग्रेस संगठन स्पष्ट नीति और सिद्धांतों पर काम करता है.

अटकलों का खंडन और प्रचार में निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई

डोटासरा ने नरेश के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया. वही अंता सीट पर प्रचार में नहीं जाने वाले नेताओं से जुड़े सवाल को लेकर डोटासरा ने कहा कि जिन नेताओं को अंता चुनाव में प्रचार प्रसार की ज़िम्मेदारी दी गई थी और वो वहां प्रचार करने नहीं गए, उन्हें इसके बारे में वॉर रूम को जानकारी देनी होगी. ऐसे नेताओं की जानकारी भी जुटायी जा रही है जो चुनाव प्रचार में निष्क्रिय रहे.