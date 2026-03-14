जयपुर: अलविदा जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, योम ए कुद्स पर मस्जिद ए अक्सा की आजादी की मांग

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: अलविदा जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, योम ए कुद्स पर मस्जिद ए अक्सा की आजादी की मांग

Jaipur News: अलविदा जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, योम ए कुद्स पर मस्जिद ए अक्सा की आजादी की मांग

Jaipur News In Hindi: जयपुर के सुभाष चौक स्थित शिया जामा मस्जिद के बाहर अलविदा जुमे की नमाज़ के बाद प्रदर्शन किया गया, जिसमें मस्जिद ए अक्सा की आजादी की मांग की गई.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Mar 2026 06:30 AM (IST)
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रमजान के अलविदा जुमे की नमाज के बाद जयपुर में योम ए कुद्स के मौके पर कई मस्जिदों के बाहर शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया. इस दौरान फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद ए अक्सा को आजाद करने की मांग की गई. साथ ही अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले का विरोध किया गया. 

हालांकि यह प्रदर्शन परंपरागत था. मस्जिदों के बाहर तमाम जगहों पर हुआ ये प्रदर्शन इजरायल के कब्जे वाली मस्जिद ए अक्सा की हिफाजत और उसकी आजादी को लेकर था. मस्जिद ए अक्सा जब से इजरायल के कब्जे में आई है, तब से ही समूची दुनिया में रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार को मस्जिदों में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.

क्या है मस्जिद ए अक्सा का महत्व?

बता दें कि इस्लाम धर्म खासकर शिया समुदाय में मस्जिद ए अक्सा का बेहद खास महत्व है. जयपुर में शिया जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद नाज़िश अकबर काज़मी ने बताया कि इजरायली सैनिको ने मस्जिद ए अक्सा कैसे ज्यादातर हिस्से को बंद कर रखा है. सिर्फ एक छोटे से हिस्से में नमाज की इजाजत होती है.

मुसलमानों के पहले किबला कही जाने वाली मस्जिद ए अक्सा को लेकर विशेष दुआ की जाती है. इसके साथ ही प्रदर्शन भी किया जाता है. यह पहली ऐसी मस्जिद मानी जाती है जहां खान ए काबा से पहले किबला की तरफ मुंह कर कर नमाज अदा की गई थी.

की गई विशेष दुआ

उन्होंने बताया कि 1979 से ही दुनिया के तमाम हिस्सों में अलविदा जुमे के दिन मस्जिद अल अक्सा की आजादी को लेकर प्रदर्शन और दुआ होती है. इस बार के अलविदा जुमे पर भी जयपुर में शिया जामा मस्जिद के साथ ही कई दूसरी जगह पर भी प्रदर्शन किया गया और विशेष दुआ की गई.

शिया जामा मस्जिद के बाहर हुआ प्रदर्शन

मुख्य कार्यक्रम सुभाष चौक स्थित शिया जामा मस्जिद में हुआ. यहां नमाज के बाद मस्जिद ए अक्सा को लेकर विशेष दुआ की गई. इसके बाद नमाजियों ने बाहर सड़क पर आकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथों में पोस्टर भी थे.प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की.

हिंदुस्तान की तरक्की की मांगी गई दुआ

इस दौरान मस्जिद ए अक्सा की आजादी के साथ ही ईरान के हालात को लेकर भी चिंता जताई गई. ईरान में जंग का सामना कर रहे लोगों के लिए दुआ की गई. मौलाना नाज़िश ने बताया कि आज खुदा की बारगाह में सजदे कर लोगों के जान माल की और हिंदुस्तान की तरक्की और हिफाजत की दुआ मांगी गई.

शिया जामा मस्जिद के इमामे जुमा मौलाना सैयद नाजिश अकबर काजमी ने दुआ कराई और प्रदर्शन भी उन्हीं की अगुवाई में हुआ.

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Published at : 14 Mar 2026 06:24 AM (IST)
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