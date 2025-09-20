कोटा: GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया धोखा तो सहन नहीं कर पाया युवक, किया सुसाइड

राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका बनी जीएसटी इंस्पेक्टर तो प्रेमी सरकारी बाबू को मिला धोखा. इस धोखे से आहत होकर प्रेमी ने मौत को गले लगा लिया. मरने से पहले शख्स ने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने प्रेमिका पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं.

दरअसल, ये पूरा मामला कोटा के नयापुरा थाना इलाके का है, जहां कनिष्ठ लिपिक प्रकाश स्वामी ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड करने के पीछे की वजह प्रेमिका और उसके नए प्रेमी को बताया है. मृतक प्रकाश स्वामी मूल रूप से अलवर का रहने वाला है. घटना के बाद पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी खिड़की से व्यक्ति मृत अवस्था में दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया.

प्रेमिका गुजरात में जीएसटी इंस्पेक्टर पद पर तैनात

पुलिस ने बताया कि मृतक के छोटे भाई गोपाल स्वामी ने ममता स्वामी और विष्णु शर्मा पर धमकाने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उसके भाई ने आत्मघाती कदम उठाया. दोनों आरोपी जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर गुजरात में तैनात हैं.

प्रकाश ने ममता की पढ़ाई का खर्च उठाया

परिवार के लोगों का आरोप है कि वर्ष 2020 में प्रकाश स्वामी की नौकरी लगी थी, उसके बाद से अलवर की रहने वाली ममता स्वामी उसके साथ 3 साल लिव इन रिलेशनशिप में रही. प्रकाश ने ममता की पढ़ाई में भी पैसा खर्च किया था. नौकरी लगने के बाद ममता ने प्रकाश को धोखा दे दिया जिसे वह सहन नहीं कर पाया.

सुसाइड नोट में क्या लिखा?

अपने सुसाइड नोट में प्रकाश ने लिखा, "मैं प्रकाश होशो हवास में बयां कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्यार के मारे भटक भटक कर मर रहा हूं. मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्यार है. मैंने प्यार किया उसने इस्तेमाल किया. इस चक्रव्यूह में युवक युवती का नाम और युवती का परिवार शामिल है. इन सब ने मुझे 'चाय का कप समझा' और काम खत्म होने पर फेंक दिया सबको सजा मिलनी चाहिए मैं मेरे परिवार का सहारा था इन्होंने छीन लिया गुड बाय एवरीवन."