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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: खाटूश्याम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खबरी गिरफ्तार, हैरी बॉक्सर को देता था व्यापारियों की जानकारी

Rajasthan: खाटूश्याम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खबरी गिरफ्तार, हैरी बॉक्सर को देता था व्यापारियों की जानकारी

Rajasthan News In Hindi: सीकर के खाटूश्यामजी में लॉरेंस विश्नोई गैंग के इनफॉर्मर बिट्टू को AGTF की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी व्यापारियों की सूचनाएं गैंग तक पहुंचाता था.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 16 May 2026 04:07 PM (IST)
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राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े एक स्थानीय इनफॉर्मर बिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खाटूश्यामजी थाना पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की संयुक्त कार्रवाई में इनफॉर्मर पकड़ा गया. आरोपी स्थानीय व्यापारियों और कारोबारियों की गोपनीय सूचनाएं गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर तक पहुंचाता था.

कांग्रेस नेता से मैसेज के जरिए मांगी 2 करोड़ की रंगदारी

मामला खाटूश्यामजी सहकारी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता श्याम सुंदर पूनिया से जुड़ा हुआ है. पूनिया को 26 सितंबर 2025 को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य हैरी बॉक्सर बताया और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसके बाद 14 अक्टूबर 2025 को फिर से धमकी भरा मैसेज भेजा गया.

धमकियों के बाद पुलिस लगातार मामले की गहन जांच में जुटी हुई थी. जांच में सामने आया कि बिना किसी स्थानीय मुखबिर के गैंग तक इतनी सटीक जानकारी पहुंचना संभव नहीं था. इसी दौरान पुलिस को बड़ा सुराग मिला और निकटवर्ती ग्राम पंचायत लामिया निवासी बिट्टू उर्फ महेंद्र जींजवारिया को गिरफ्तार कर लिया गया.

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श्रीश्याम मंदिर के पूर्व कोषाध्यक्ष के भी मिली रंगदारी की धमकी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि श्रीश्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान को भी 2 करोड़ रुपये की रंगदारी को लेकर धमकियां मिली थीं. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उनकी रेकी में भी इसी आरोपी की भूमिका हो सकती है.

रींगस के एडिशनल एसपी ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बिट्टू खाटूश्यामजी क्षेत्र में कई लोगों की गतिविधियों की जानकारी गैंग तक पहुंचा रहा था. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने खाटूश्यामजी के स्थानीय लोगों और देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की है.

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About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 May 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Lawrence Bishnoi Gang RAJASTHAN NEWS
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