हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर में वोटर ड्राफ्ट लिस्ट, 20.43 लाख नाम शामिल, 2.57 मतदाता हटे

जोधपुर में वोटर ड्राफ्ट लिस्ट, 20.43 लाख नाम शामिल, 2.57 मतदाता हटे

Jodhpur News: जोधपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत प्रारूप सूची जारी कर दी गई है, और मतदाता 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 17 Dec 2025 03:03 PM (IST)
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम के तहत जोधपुर जिले में मतदाता सूची का गणना चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है. पुनरीक्षण से पूर्व जिले में कुल 23,01,352 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 20,43,521 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा कराए. इन मतदाताओं के नाम 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं.

अप्राप्त गणना प्रपत्रों की स्थिति

गणना चरण के दौरान 2,57,831 गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे. इनमें 44,066 मृत, 1,44,548 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 38,103 अनुपस्थित, 30,064 एकाधिक स्थानों पर पंजीकृत तथा 1,050 अन्य कारणों से शामिल हैं. अप्राप्त प्रपत्रों की सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है. इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, ताकि अप्राप्त गणना प्रपत्रों के कारणों की समीक्षा की जा सके. बैठक कार्यवाही और सूचियां जिला वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई हैं.

नए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया

नव मतदाता पंजीकरण के तहत अब तक 7,383 फॉर्म-6 ऑनलाइन और 4,970 फॉर्म-6 ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें नियमानुसार मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा. 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी फॉर्म-6 भरकर अग्रिम आवेदन कर सकते हैं.

मतदान केंद्रों में बदलाव

मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले सभी बूथों का पुनर्गठन किया गया है. पहले 2080 मतदान केंद्र थे, अब 385 नए केंद्र जोड़कर कुल 2465 मतदान केंद्र कर दिए गए हैं. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दर्ज की जा सकेंगी. ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील का प्रावधान भी रखा गया है. आयोग द्वारा 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 17 Dec 2025 03:03 PM (IST)
Rajasthan Voter List RAJASTHAN NEWS Jodhour News Jodhpur Voter List
Embed widget