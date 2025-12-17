हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP AQI: नोएडा-गाजियाबाद में सांसों पर संकट! प्रदूषण के स्तर में आज मामूली कमी लेकिन हवा अब भी खराब

UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद में सांसों पर संकट! प्रदूषण के स्तर में आज मामूली कमी लेकिन हवा अब भी खराब

AQI in UP: पश्चिमी यूपी के नोएडा-गाजिायबाद जैसे शहरों में बीते कई दिनों से हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ था, हालांकि आज इसमें थोड़ी कमी आई हैं लेकिन हवा अब भी ख़राब है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 17 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में सर्दी के साथ लगातार हवा ख़राब बनी हुई हैं. कोहरे की वजह से इसमें और इजाफा देखने को मिला है. बीते कई दिनों से दिल्ली से सटे जिलों में प्रदूषण का स्तर 500 के पार तक चला गया और बेहद ख़तरनाक स्थिति मानी जाती है. लेकिन, बुधवार को इसमें थोड़ी राहत मिली है. हालांकि हवा अब भी खराब से बेहद ख़राब की श्रेणी में बनी हुई है. 

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर है. इन जिलों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. बुधवार को इसमें मामूली कमी देखी गई है. जो हवा बीते कई दिनों से गंभीर श्रेणी में बनी हुई थी आज यहां एक्यूआई 350 से नीचे दर्ज किया गया. हालांकि ये भी बेहद ख़राब श्रेणी की हवा है. 

नोएडा-गाजियाबाद में आज भी हवा बेहद खराब

नोएडा सेक्टर-125 में आज सुबह 6 बजे सबसे ज्यादा एक्यूआई रहा. यहां हवा में प्रदूषण का स्तर 329 दर्ज किया गया, वहीं नोएडा सेक्टर-116 में एक्यूआई 300 रहा. गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक्यूआई 327, संजय नगर में 290, इंदिरापुरम में 257 एक्यूआई रहा. जबकि ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क फ़ाइव में एक्यूआई 307 दर्ज किया गया. 

एनसीआर के अलावा यूपी के दूसरे शहरों में भी हवा काफी खराब हैं. लेकिन यहां प्रदूषण का स्तर 300 से कम है. राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में हवा में प्रदूषण का स्तर 239 रहा. वहीं हापुड़ में 233, मेरठ के पल्लवपुरम में 295 और मुजफ्फरनगर में 259 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया है. 

लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी

बता दें 200 से ज्यादा एक्यूआई वाली हवा भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है और ख़राब श्रेणी में आती है. प्रदूषण की वजह से इन इलाकों में अब लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों साँस लेने में दिक़्क़त हो रही हैं तो कई लोगों के फेफड़ों में समस्या और आंखों में जलन की परेशानी होने लगी है. 

UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल

Published at : 17 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP AQI AQI In UP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
धुरंधर की सक्सेस के बीच अलीबाग में टाइम बिता रहे अक्षय खन्ना, करवाया वास्तु शांति हवन
धुरंधर की सक्सेस के बीच अलीबाग में टाइम बिता रहे अक्षय खन्ना, करवाया वास्तु शांति हवन
मध्य प्रदेश
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
Advertisement

वीडियोज

Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Maruti Suzuki Victoris Review | Auto Live #marutisuzuki #victoris
Sansani: दिलजली सनम का आखिरी रोमांस | ABP News
IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
धुरंधर की सक्सेस के बीच अलीबाग में टाइम बिता रहे अक्षय खन्ना, करवाया वास्तु शांति हवन
धुरंधर की सक्सेस के बीच अलीबाग में टाइम बिता रहे अक्षय खन्ना, करवाया वास्तु शांति हवन
मध्य प्रदेश
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
क्रिकेट
IPL Auction 2026: 'अनसोल्ड' रहने पर मायूस पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जिसे बाद में किया 'डिलीट', जानिए
'अनसोल्ड' रहने पर मायूस पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जिसे बाद में किया 'डिलीट', जानिए
जनरल नॉलेज
देश में कितनी है लोको पायलट की संख्या, ट्रेनों के हिसाब से कितने कम हैं ड्राइवर?
देश में कितनी है लोको पायलट की संख्या, ट्रेनों के हिसाब से कितने कम हैं ड्राइवर?
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
Kidney Repair: सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget