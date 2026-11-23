जोधपुर आपसी विवाद में हिंसा की ऐसी खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. विवाद के दौरान एक युवक के मलद्वार के रास्ते करीब साढ़े तीन से चार फीट लंबी बाथरूम शॉवर पाइप शरीर के अंदर डाल दी गई.

पाइप बड़ी आंत को चीरते हुए पेट के अंदर तक पहुंच गई और वहीं फंस गई. युवक की जान पर बन आई, लेकिन मथुरादास माथुर अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने बेहद जटिल ऑपरेशन कर पाइप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

मरीज को गंभीर हालत में मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया. यहां जनरल सर्जरी विभाग के आचार्य एवं यूनिट प्रभारी डॉ. दिनेश दत्त शर्मा ने जांच और आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षणों के बाद तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया.

डॉक्टरों के सामने आई बड़ी चुनौती

ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों के सामने बड़ी चुनौती थी. पाइप बड़ी आंत को क्षतिग्रस्त करते हुए पेट के भीतर तक पहुंच चुकी थी. आसपास मूत्रवाहिनी, महाधमनी, बड़ी रक्तवाहिनियों और छोटी आंत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने का गंभीर खतरा था. जरा सी चूक से अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण और मरीज की जान जाने का खतरा हो सकता था.

सर्जिकल टीम ने बेहद सावधानी से ऑपरेशन करते हुए आंत में चीरा (एंटेरोटॉमी) लगाया और करीब चार फीट लंबी पाइप को बाहर निकाला. चिकित्सकों ने क्षतिग्रस्त आंत का भी आवश्यक सर्जिकल प्रबंधन किया. टीम के समन्वित प्रयासों से यह चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन सफल रहा.

इन डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन

ऑपरेशन जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं यूनिट प्रभारी डॉ. दिनेश दत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया. सर्जिकल टीम में डॉ. पारंग आसेरी, डॉ. प्रगेश, डॉ. सुची तांबी और डॉ. उमेश कुमार शामिल रहे. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. गीता सिंगारिया, डॉ. राजवीर फरौदा, डॉ. धीरज चांडक और डॉ. आभाष छाबड़ा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वहीं नर्सिंग ऑफिसर रेखा पंवार, सुमेर सिंह राजपुरोहित, अब्दुल वाहिद और रेणुका जोशी ने सहयोग किया.

मां योजना में पूरी तरह निःशुल्क हुआ ऑपरेशन

ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार हो रहा है. अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि मामला चिकित्सकीय दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण था. विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने समन्वय के साथ मरीज को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना के तहत मरीज की पूरी सर्जरी निःशुल्क की गई.

डॉ. बीएस जोधा, प्राचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज ने सफल ऑपरेशन के लिए पूरी चिकित्सकीय टीम को बधाई दी. उन्होंने आमजन से अपील की कि आपसी विवादों में हिंसा से बचें. शरीर के किसी भी प्राकृतिक मार्ग में बाहरी वस्तु फंसने पर शर्म या संकोच न करें और उसे खुद निकालने का प्रयास करने के बजाय तत्काल अस्पताल पहुंचें.

एक विवाद ने पहुंचा दी जान पर आफत

अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि छोटी-छोटी बातों पर होने वाले विवादों को हिंसक रूप न दें. संयम और समझदारी से विवादों का समाधान करें, क्योंकि हिंसा का एक पल किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है.

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