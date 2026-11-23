शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले कोटा में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों की हकीकत एक बार फिर सामने आई है. लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के रामराजपुरा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे की छत अचानक भरभराकर नीचे आ गिरी. छत की पट्टियां टूटकर कमरे के अंदर बिखर गईं. गनीमत रही कि हादसा रविवार रात करीब 8:30 बजे हुआ. स्कूल में उस समय बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था.

छत गिरने की तेज आवाज सुनकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. लोग तुरंत स्कूल की तरफ दौड़े तो कमरे के अंदर छत की पट्टियां टूटी हुई जमीन पर पड़ी मिलीं. हादसे के बाद स्कूल भवन की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है.

300 बच्चों का नामांकन

गांव के सरपंच दुर्गेश ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब 300 बच्चों का नामांकन है. स्कूल में पहले कुल पांच कमरे थे, जिनमें से दो कमरों को जर्जर हालत के चलते पहले ही गिराया जा चुका है. शेष तीन कमरों में से एक की छत की पट्टियां अब टूटकर गिर गई हैं. इस कमरे की छत पर पहले से ही खतरे के निशान लगाए गए थे. अब स्कूल परिसर में महज दो कमरे बचे हैं. इनमें करीब 300 बच्चों को बैठाकर पढ़ाना संभव नहीं है.

घटना पर सरपंच ने क्या कहा?

हादसे के बाद सरपंच दुर्गेश ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा कि बच्चों की जान जोखिम में डालकर पढ़ाई नहीं कराई जाएगी. जब तक स्कूल की नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता, तब तक बच्चों को इस जर्जर भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन की हालत पहले से खराब थी, लेकिन अब छत की पट्टियां गिरने के बाद खतरा और बढ़ गया है.

विधायक के सामने उठेगी नए स्कूल भवन की मांग

सोमवार को क्षेत्रीय बीजेपी विधायक कल्पना देवी के गांव पहुंचने की संभावना है. ग्रामीण उनके सामने स्कूल की बदहाल स्थिति रखते हुए नए भवन के निर्माण की मांग उठाएंगे. ग्रामीणों का कहना है कि 300 बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से जुड़ा यह मामला अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में सरकारी स्कूल की छत का इस तरह ढह जाना शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं और जर्जर भवनों की सुरक्षा जांच पर सवाल खड़े कर रहा है. गनीमत रही कि हादसा रात में हुआ, लेकिन अगर यही घटना सोमवार सुबह स्कूल संचालन के दौरान होती तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते थे. अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन और शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था और नए भवन का निर्माण कब तक होगा.

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