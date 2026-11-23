राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर भाजपा की आलोचना पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा के नेता चालाक हैं. उन्हें पता है कि देश में गांधी परिवार की क्या छवि है. पिछले 35 साल से इस परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री नहीं बना है. इसके बावजूद गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस एकजुट रहती है.

गहलोत ने सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लंबे कार्यकाल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने 20 साल से अधिक समय तक पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली. यह कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है. उन्होंने कहा कि देश के लिए कुछ त्याग जरूर किया गया होगा, तभी परिवार की इतनी स्वीकार्यता है.

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पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान की राजनीति, कांग्रेस की अगली सरकार, मुख्यमंत्री पद के चेहरे और भाजपा सरकार के कामकाज पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए व्यक्ति से ज्यादा पार्टी की जीत महत्वपूर्ण है.

राजस्थान में चौथी बार कांग्रेस सरकार की चर्चा

राजस्थान में कांग्रेस की चौथी बार सरकार बनने की संभावनाओं पर गहलोत ने कहा कि इस तरह की चर्चा लगातार चलती रहती है. हालांकि, उन्होंने अभी से किसी को मुख्यमंत्री घोषित करने की बात को उचित नहीं माना. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें ऐसा नारा लगाने से रोकते हैं, क्योंकि चुनाव में अभी समय है.

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला करना राज्य के नेताओं का काम नहीं है. कांग्रेस में पहले भी चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का फैसला होता रहा है. चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान पर्यवेक्षकों के जरिए विधायकों की राय और जनता के मूड का आकलन करता है. इसके बाद पार्टी के हित को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाता है.

जयपुर, राजस्थान: कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर भाजपा की आलोचना पर कहा, "राहुल गांधी तो जब से राजनीति में आए हैं, ये तो चालाक लोग हैं आरएसएस, बीजेपी के लोग। इनको पता है कि गांधी परिवार की जो तस्वीर है देश के अंदर, और 35 साल से इस परिवार का कोई व्यक्ति किसी पद पर नहीं है। ना प्रधानमंत्री बना, ना मुख्यमंत्री बना, ना केंद्रीय मंत्री बना। 35 साल हो गए। उसके बावजूद भी इनके नाम से ही पार्टी एकजुट रहती है। सोनिया गांधी ने 20 साल से अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला, जो इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाली अध्यक्ष बन गईं। सोनिया गांधी बन गईं। तो कुछ तो ऐसा होगा, कुछ त्याग होगा देश के लिए..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2026

वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के काम करने के तरीके में फर्क

गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की तुलना भी की. उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे से उनके राजनीतिक मतभेद रहे हैं. पहले कार्यकाल में दोनों के बीच पांच साल तक बातचीत तक नहीं हुई थी. इसके बावजूद गहलोत ने उनके प्रशासनिक अनुभव की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया था. उनके पास प्रशासन चलाने का अनुभव था. उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर मजबूत पकड़ रखी और अपने तरीके से सरकार चलाई.

वहीं, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने के समय प्रशासनिक अनुभव कम था. गहलोत ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने अपने अनुभव का लाभ उन्हें देने की कोशिश की थी. उन्होंने साफ किया कि आज भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति उनके मन में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं.

कांग्रेस के लिए व्यक्ति नहीं, जीत सबसे जरूरी

अपनी पिछली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और जनता के समर्थन पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के नेता जनता के बीच रहते हैं और उन्हें राज्य का माहौल पता है. सभी नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं. उनका लक्ष्य चुनाव जीतकर सरकार बनाना है.

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के लिए किसी व्यक्ति की भूमिका से ज्यादा पार्टी की जीत महत्वपूर्ण है. सभी नेताओं को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी होगी, जिससे कांग्रेस सत्ता में लौट सके. उन्होंने उम्मीद जताई कि राजस्थान देश में बदलाव की शुरुआत करेगा और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाएगा.

पंचायत चुनाव की जीत को राहुल गांधी के संघर्ष से जोड़ा

पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत पर गहलोत ने राष्ट्रीय राजनीति का संदर्भ दिया. उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर लगातार संघर्ष कर रहे हैं. कांग्रेस ने वोट चोरी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए हैं.

उन्होंने रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली और सांसदों के मार्च का भी जिक्र किया. गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तस्वीर पूरे देश में संदेश लेकर गई. राहुल गांधी ने राजस्थान की जीत को गांवों की जीत बताया था. इसका संदेश केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के गांवों तक पहुंचा है.

राहुल गांधी के मुद्दों से गांवों तक पहुंचा कांग्रेस का संदेश

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष अब केवल संसद तक सीमित नहीं है. पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को जनता के बीच उठा रही है. पंचायत चुनाव के नतीजों को उन्होंने इसी राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा. उनका मानना है कि राजस्थान के गांवों में मिली जीत राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश देती है. गहलोत ने भरोसा जताया कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को चुनौती दे सकती है.

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