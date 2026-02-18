जोधपुर: पिज्जा लेकर आया भाई, बहन का सिर फोड़कर की हत्या, फिर लगाई फांसी, मिला सुसाइड नोट

राजस्थान के जोधपुर में रिश्तों को शर्मसार और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र की यूआईटी कॉलोनी (गायत्री नगर) में एक मौसेरे भाई ने अपनी ही बहन की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. इस दोहरी मौत की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान भगवती के रूप में हुई है, जो पाली में रहकर बीएसटीसी (BSTC) की ट्रेनिंग कर रही थी. वह कुछ ही दिन पहले जोधपुर स्थित अपने मौसेरे भाई कैलाश के घर आई थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर कैलाश ने लोहे की भारी वस्तु से भगवती के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बहन की हत्या करने के बाद घबराए कैलाश ने खुद को भी फांसी लगा ली.

देर रात पिज्जा लेकर पहुंचा था भाई

स्थानीय लोगों और पड़ोसियों के अनुसार, घटना वाली रात कैलाश घर पर पिज्जा लेकर आया था. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बंद कमरे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या और आत्महत्या तक पहुंच गई, यह अभी पहेली बना हुआ है. पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट के फटे हुए टुकड़े मिले हैं, जिन्हें जब्त कर एफएसएल (FSL) जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस को उम्मीद है कि इन टुकड़ों को जोड़ने पर मौत की असली वजह सामने आ सकेगी.

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

हादसे के वक्त पास के ही एक घर में शादी का माहौल था और शहनाइयां बज रही थीं. लेकिन जैसे ही इस खौफनाक वारदात की खबर मिली, शादी वाले घर और पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया. हाउसिंग बोर्ड थाना अधिकारी ईश्वर पारीक ने बताया कि दोनों शवों को मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस प्रेम प्रसंग, आपसी विवाद और मानसिक तनाव समेत सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.