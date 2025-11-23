जोधपुर में बड़ा हादसा, सोजती गेट पर तीन मंजिला मकान धराशायी, मची अफरा-तफरी

जोधपुर रविवार (23 नवंबर) शाम भीतरी शहर के व्यस्त सोजती गेट इलाके में बड़ा हादसा हो गया. मुख्य बाजार में स्थित एक तीन मंजिला पुराना मकान अचानक भड़भड़ाकर धराशायी हो गया. यह इलाका शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में से एक है, ऐसे में अचानक मकान गिरने से पूरे बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ ही सेकंड में पूरा ढांचा धूल में बदलता दिखाई देता है.

मकान मालिक मोहम्मद साबिर ने बताया कि घर में शादी समारोह की तैयारियां चल रही थीं. परिवार की महिलाएं बाजार में खरीदारी के लिए गई हुई थीं और बच्चे उनकी दुकान पर थे. इसी वजह से हादसे के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई. साबिर ने कहा, "यह तो गनीमत रही कि सभी बाहर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था."

पड़ोस में चल रहे कंस्ट्रक्शन से कमजोर हुई नींव

जोधपुर सदर बाजार थाना के सब-इंस्पेक्टर गोवर्धन राम ने बताया कि हादसे के ठीक पास स्थित प्लॉट रमजान खान का है, जहां लंबे समय से विवाद के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ था. कुछ दिनों पहले दोबारा काम शुरू किया गया और प्लॉट में जमा काफी मात्रा में मिट्टी हटाई गई. इसी दौरान पास स्थित मोहम्मद साबिर के मकान की नींव कमजोर हो गई और आज यह हादसा हो गया. मकान मालिक मोहम्मद साबिर ने भी आरोप लगाया कि, "पिछले एक साल से कभी-कभी निर्माण कार्य किया जाता है और कभी रोक दिया जाता है. इस दौरान हमारे मकान की नींव कमजोर हो गई. आज उसी वजह से पूरा ढांचा गिर गया."

पुलिस ने इलाके को कराया सील, बचाव दल मौके पर

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिहाज से पूरे मार्ग को बंद करवाया. राहत एवं बचाव दल को मौके पर बुलाया गया है ताकि मलबे में किसी के होने की आशंका को पूरी तरह खंगाला जा सके. हालांकि अभी तक किसी घायल या लापता व्यक्ति की सूचना नहीं है. स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और निर्माण कार्य की अनियमितताओं तथा लापरवाही पर नाराजगी जताई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि नींव कमजोर होने की जिम्मेदारी किसकी है