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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJalore News: आहोर थाने में भड़की आग, 40 बाइकें जलकर खाक, इस वजह से हुआ हादसा

Jalore News: आहोर थाने में भड़की आग, 40 बाइकें जलकर खाक, इस वजह से हुआ हादसा

Jalore News In Hindi: जालोर जिले के आहोर थाना परिसर में भीषण आग से 40 से अधिक जब्त बाइकें जलकर खाक हो गईं. दोपहर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया.

By : एचएल भाटी, जालोर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Apr 2026 11:01 PM (IST)
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राजस्थान के जालोर जिले स्थित आहोर थाना परिसर में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. थाना परिसर में खड़ी जब्तशुदा बाइकों में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि करीब 40 से अधिक बाइकें जलकर पूरी तरह राख हो गईं. हालांकि, पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बड़ा नुकसान होने से टल गया.

धुएं के गुबार से मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे थाना परिसर में खड़े वाहनों से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया. कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेज हो गईं. आग भड़कती देख थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. घटना के समय परिसर में करीब 100 से अधिक जब्त वाहन खड़े थे. मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी जान पर खेलकर कई बाइकों को वहां से खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

पानी के टैंकरों से बुझाई आग, दमकल की देरी से नाराजगी

आग लगने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच सकी. ऐसे में पुलिस और स्थानीय लोगों ने निजी पानी के टैंकरों की मदद ली और करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानीय लोगों और व्यापारियों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि दमकल की गाड़ी आग काफी हद तक बुझ जाने के करीब 15 मिनट बाद मौके पर पहुंची.

कचरे की चिंगारी से हादसे की आशंका

आग लगने के स्पष्ट कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि थाने के पास ही स्थित राजकीय अस्पताल परिसर में लंबे समय से खुले में कचरा जलाया जा रहा था. आशंका जताई जा रही है कि तेज हवा के कारण उसी कचरे से उठी चिंगारी थाना परिसर तक पहुंची, जिससे यह भयंकर हादसा हुआ.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. यह घटना खुले में कचरा जलाने की लापरवाही और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है.

ये भी पढ़ें: Jaipur News: जयपुर में अलका लांबा का BJP पर हमला, 'महिला आरक्षण बिल केवल वोट बैंक की राजनीति'

About the author एचएल भाटी, जालोर

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 21 Apr 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
Jalore News RAJASTHAN NEWS
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