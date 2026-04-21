Jalore News: आहोर थाने में भड़की आग, 40 बाइकें जलकर खाक, इस वजह से हुआ हादसा

राजस्थान के जालोर जिले स्थित आहोर थाना परिसर में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. थाना परिसर में खड़ी जब्तशुदा बाइकों में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि करीब 40 से अधिक बाइकें जलकर पूरी तरह राख हो गईं. हालांकि, पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बड़ा नुकसान होने से टल गया.

धुएं के गुबार से मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे थाना परिसर में खड़े वाहनों से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया. कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेज हो गईं. आग भड़कती देख थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. घटना के समय परिसर में करीब 100 से अधिक जब्त वाहन खड़े थे. मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी जान पर खेलकर कई बाइकों को वहां से खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

पानी के टैंकरों से बुझाई आग, दमकल की देरी से नाराजगी

आग लगने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच सकी. ऐसे में पुलिस और स्थानीय लोगों ने निजी पानी के टैंकरों की मदद ली और करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानीय लोगों और व्यापारियों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि दमकल की गाड़ी आग काफी हद तक बुझ जाने के करीब 15 मिनट बाद मौके पर पहुंची.

कचरे की चिंगारी से हादसे की आशंका

आग लगने के स्पष्ट कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि थाने के पास ही स्थित राजकीय अस्पताल परिसर में लंबे समय से खुले में कचरा जलाया जा रहा था. आशंका जताई जा रही है कि तेज हवा के कारण उसी कचरे से उठी चिंगारी थाना परिसर तक पहुंची, जिससे यह भयंकर हादसा हुआ.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. यह घटना खुले में कचरा जलाने की लापरवाही और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है.

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