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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजालोर में निकली अनोखी बारात, 51 ट्रैक्टर लेकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, JCB से हुआ स्वागत

जालोर में निकली अनोखी बारात, 51 ट्रैक्टर लेकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, JCB से हुआ स्वागत

Jalore News In Hindi: 51 ट्रैक्टर लेकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा से बारात पहुंची. युवती पक्ष ने जेसीबी से चौराहे पर बारात का स्वागत किया. ग्रामीण परिवेश में आज भी परंपरा कायम है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 May 2026 08:05 PM (IST)
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राजस्थान के जालोर में एक अनोखी शादी देखने को मिली है. यहां के सराणा गांव में 51 ट्रैक्टर लेकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा से बारात पहुंची. युवती पक्ष ने जेसीबी से चौराहे पर बारात का स्वागत किया. वर्तमान में शादिया हाई प्रोफाइल बन चुकी है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी परंपरा कायम है. 

ऐसा ही यह मामला जालोर के सराणा गांव में चौधरी समाज की एक शादी समारोह से सामने आया है जो जिले में चर्चा का कारण बन गया. सराणा गांव के दिनेश कुमार की शादी इसी गांव की रिंकू कुमारी से तय हुई. इस शादी समारोह को लेकर सराणा गांव से ढोल धमाकों के साथ दोपहर में बारात रवाना हुई. बारात गांव से 51 ट्रैक्टरो में बैठ कर रवाना हुई, हालाकि बारात को इसी गांव में पहुंचना था.

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परंपरा कायम रखने के लिए 50 किलोमीटर घूमी बारात

परंपरा निर्वहन के तहत यह बारात 50 किलोमीटर घूमकर गांव पहुंची. ट्रैक्टर ट्रॉली में दूल्हा भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था. यह बारात सराणा गांव से रवानगी के बाद देबावास, देवकी, हनवंतगढ़ गावों से होकर शाम को सराणा गांव पहुंची. जेसीबी के साथ वधू पक्ष सामैया करने पहुंचा. शाम को वधू पक्ष हनवंतगढ़ सीमा पर जेसीबी और ढोल धमाकों के साथ बारात के स्वागत में खड़ा मिला.

बारातियों का जेसीबी से हुआ स्वागत

बारातियों का जेसीबी में मौजूद वधू पक्ष के लोगों ने फुल मालाओं से स्वागत किया. महिलाओं ने मंगलगीत गाकर बारातियों का स्वागत किया. दूल्हा दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि लग्जरी कारो में तो सभी बारात लेकर जाते हैं, लेकिन मैं पहले के रीति-रिवाज में शादी करना चाहता हूं.

उन्होंने कहा कि मुझे इसी गांव में बारात लेकर जाना है, लेकिन मैं बारात को 50 किलोमीटर घूमाकर इसलिए लेकर आया हूं कि मैं आस-पास के गांव वालों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप वर्तमान के फैशन में न जिए पुराने रीति-रिवाजों को जीवित रखें.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 06 May 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Jalore News RAJASTHAN NEWS
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