जैसलमेर: पुलिस कांस्टेबल ने मौत को लगाया गले, सर्विस रिवॉलवर से खुद को मारी गोली

राजस्थान के जैसलमेर में पुलिस कॉन्स्टेबल ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी. पुलिस लाइन में सरकारी आवास पर कॉन्सटेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली. मृतक पुलिसकर्मी का नाम नरेंद्र मीणा (30) बताया जा रहा है.

शनिवार (3 जनवरी) की सुबह काफी देर तक कॉन्स्टेबल अपने कमरे से बाहर नही आया. इसके बाद उसके साथियों ने बुलाया तो कोई आवाज नही आई. साथियों द्वारा शक होने पर दरवाजे को तोड़ा गया. घटना की सूचना पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को दे दी गई है. फिलहाल पुलिस द्वारा इसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है.

कमरे में खून से लथपथ मिला शव

सरकारी आवास के कमरे को तोड़ने के बाद जब साथी पुलिस कॉन्स्टेबल अंदर गए तो पुलिसकर्मी का खून से लथपथ शव मिला. शव को देखते ही साथियों के होश उड़ गए. तत्काल ही उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी.

सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी

सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने FSL टीम को इस बारे में सूचना दी. इसके बाद घटनास्थल पर FSL टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं.इसके अलावा पुलिस ने सर्विस पिस्टल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

सवाई माधोपुर का रहने वाला है मृतक

मृतक कॉन्स्टेबल नरेंद्र मीणा राजस्थान के सवाई माधोपुर का निवासी बताया जा रहा है. वहीं मृतक के शव के पास से किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस के अनुसार आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है.

घटना के बाद पुलिस इस सुसाइड केस के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार परिजनों के आने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. साथ ही परिजनों के पहुंचने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने पुलिस लाइन परिसर में हड़कंप मचा दिया है.