राजस्थान: चौमूं मस्जिद विवाद पर भड़के कांग्रेस विधायक रफीक खान, बोले- 'बुलडोजर BJP का सिंबल'

राजस्थान के चौमूं में मस्जिद के बाहर लगी रेलिंग को लेकर हुए विवाद और उसके बाद प्रशासन की बुल्डोजर कार्रवाई ने सियासी माहौल गर्मा दिया है. इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस मुख्य सचेतक रफीक खान ने प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है.

'बुलडोजर BJP का सिंबल बन चुका है'

कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई अब BJP की पहचान बन चुकी है. उनका आरोप है कि आम आदमी के साथ ज़ुल्म करना बीजेपी की आदत बन गई है.

उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर हाई कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन मौजूद है, इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखा जा रहा है. रफीक ख़ान ने यह भी दावा किया कि कोर्ट पहले भी इस तरह की कार्रवाइयों पर प्रशासन को फटकार लगा चुका है.

उपद्रव के बाद हुई कार्रवाई

गौरतलब है कि मस्जिद विवाद के बाद चौमूं में तनाव फैल गया था. उपद्रव के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया और कुछ के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए. प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई से पहले तीन दिन का नोटिस जारी किया गया था, नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की गई.

रफीक खान ने कहा कि चौमूं में जो माहौल बनाया जा रहा है, वह पूरी तरह राजनीतिक द्वेषता का नतीजा है. उनके मुताबिक, चौमूं में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही, इसलिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस तरह के माहौल से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जनता कांग्रेस के साथ पहले भी थी और आगे भी रहेगी.

कांग्रेस विधायक ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चौमूं में बीजेपी प्रत्याशी रामलाल शर्मा और स्थानीय SHO के बीच खुली जंग चल रही है. रफीक ख़ान का कहना है कि इस लड़ाई में SHO भारी पड़ रहे हैं और आम जनता भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है.

उन्होंने दावा किया कि रामलाल शर्मा को जनता का उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा, जितना बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है.