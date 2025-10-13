राजस्थान: जैसलमेर में सेना की जिप्सी पलटी, मेजर टी सी भारद्वाज की मौत

जैसलमेर के सीमावर्ती जिले में तनोट थाना क्षेत्र के पास रविवार (12 अक्टूबर) शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. सेना की जिप्सी अचानक पलट गई. इससे मेजर टी.सी. भारद्वाज की मौत हो गई. वे सैन्य अभ्यास खत्म कर लौट रहे थे. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.

हादसे में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत राय, मेजर प्राची शुक्ला, मेजर अमित और ड्राइवर नसीरुद्दीन भी जख्मी हुए. सेना के अस्पताल में उनका इलाज तुरंत शुरू हो गया. यह हादसा रामगढ़ से लोंगेवाला के बीच गमनेवाला गांव के पास हुआ. अभ्यास पूरा कर अधिकारी लौट रहे थे. वाहन ने अचानक संतुलन खो दिया. तेज गति में यह पलट गया. गाड़ी उलटते ही वहां हड़कंप मच गया. पास के जवान फौरन मदद के लिए दौड़े. उन्होंने घायलों को सेना की एंबुलेंस से रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया.

बेहतर इलाज के लिए भेजा गया विशेष अस्पताल

डॉक्टरों ने जांच के बाद आंध्र प्रदेश के 33 वर्षीय मेजर टी.सी. भारद्वाज को मृत घोषित किया. उनकी शहादत की खबर से सैन्य कैंप और गृह राज्य में गम छा गया. बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए विशेष अस्पताल भेजा गया. वहां उनकी हालत स्थिर है. विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं.

मेजर प्राची शुक्ला के सिर में है गंभीर चोट

घायलों को सेना की गाड़ी में रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान मेजर टीसी भारद्वाज की मौत हो गई. वहीं अन्य घायलों का प्राथमिक इलाज कर सेना के हॉस्पिटल रेफर कर दिया. मेजर अमित के आंख के पास चोट आई है. मेजर प्राची शुक्ला के सिर में गंभीर चोट है, जबकि ड्राइवर नसीरुद्दीन का बायां कान कट गया. सभी का इलाज सेना के हॉस्पिटल में जारी है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे मेजर टीसी भारद्वाज.

हादसे की जानकारी मिलते ही तनोट थाना और रामगढ़ थाना पुलिस हॉस्पिटल पहुंचे, मेजर टीसी भारद्वाज का शव पोस्टमॉर्टम के बाद सेना को सौंप दिया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. मेजर टीसी भारद्वाज गुंटूर (आंध्र प्रदेश) के रहने वाले थे.