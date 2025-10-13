हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: जिंदगी भर की कमाई लगा दी, अब 15 साल बाद सुनी गई शिकायत, अदालत की दखल के बाद FIR दर्ज

जयपुर: जिंदगी भर की कमाई लगा दी, अब 15 साल बाद सुनी गई शिकायत, अदालत की दखल के बाद FIR दर्ज

जयपुर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि 80 वर्षीय शर्मा ने 2009 और 2010 के बीच नारायण विहार में ‘नारायण ग्रुप’ के ज्ञानचंद अग्रवाल और उनके सहयोगियों से दो आवासीय भूखंड खरीदे थे.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 13 Oct 2025 04:25 PM (IST)
राजस्थान के जयपुर जिले के एक इलाके में पिछले 15 साल से अपने दो आवासीय भूखंडों का कब्जा वापस लेने के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे एक बुजुर्ग को आखिरकार अदालत से राहत मिल गयी. अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने डेवलपर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस के मुताबिक, यहां झोटवाड़ा इलाके में रहने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ओम प्रकाश शर्मा ने पुलिस से मदद न मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

शर्मा के वकील चेतन शर्मा ने बताया, 'अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.'पुलिस उपयुक्त (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि बुधवार को भांकरोटा थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और साजिश के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

क्या है पूरा मामला?

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि 80 वर्षीय शर्मा ने 2009 और 2010 के बीच नारायण विहार में ‘नारायण ग्रुप’ के ज्ञानचंद अग्रवाल और उनके सहयोगियों से दो आवासीय भूखंड खरीदे थे. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पूरी रकम चुकाने और आवंटन पत्र मिलने के बावजूद उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, इस साल मई में आरोपियों ने शर्मा को बताया कि ये भूखंड पहले ही किसी अन्य खरीदार को बेच दिए गए थे. प्राथमिकी में यह भी बताया गया कि डेवलपर के सहयोगियों ने बुजुर्ग व्यक्ति को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

अधिकारी ने बताया, 'शिकायतकर्ता के मुताबिक डेवलपर ने न तो उन्हें भूखंडों का कब्जा दिया और न ही रुपये वापस किए. संबंधित थानाधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.'

डेवलपर कुख्यात अपराधी है- अधिकारी

उन्होंने बताया कि डेवलपर कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी की लगभग 300 प्राथमिकी दर्ज हैं. मीणा के अनुसार, आरोपियों और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी लंबित है.

जयपुर में पहला क्रिटिकल केयर सेंटर तैयार, उद्घाटन का इंतजार, मरीजों को कब मिलेगा इलाज?

पीड़ित के दामाद गोपाल खांडल ने कहा, 'हमें जान से मारने और मामले आगे न बढ़ाने की धमकियां दी गयीं, जिसके बाद हमने सुरक्षा और न्याय के लिए अदालत का रुख किया.'

खांडल ने कहा कि शर्मा ने अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी भूखंड पर खर्च कर दी और 15 साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'इस उम्र में भी वह अपने हक के लिए लड़ रहे हैं.'

Published at : 13 Oct 2025 04:23 PM (IST)
