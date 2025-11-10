राजस्थान में सताने लगी सर्दी, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, फतेहपुर सबसे ठंडा

राजस्थान के मैदानी इलाकों में सर्दी ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है. राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे सुबह और शाम को ठिठुरन बढ़ गई है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, सोमवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान शेखावाटी अंचल का फतेहपुर (सीकर) प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा.

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार (10 नवंबर) सुबह समाप्त हुए 24 घंटों में राज्य का मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. इस दौरान फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. इसके ठीक पीछे नागौर रहा, जहाँ रात का पारा 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इन शहरों में भी पारा 10 डिग्री से कम

सर्दी का असर अब सिर्फ शेखावाटी तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के कई अन्य जिले भी इसकी चपेट में हैं. मौसम केंद्र के अनुसार, लूणकरणसर और दौसा में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री, अलवर में 9.0 डिग्री, सिरोही में 9.1 डिग्री, चूरू में 9.6 डिग्री और पिलानी में 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इन सभी इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने से सर्दी का प्रभाव स्पष्ट महसूस होने लगा है.

दिन में गर्मी, रात में सर्दी

राजस्थान के मौसम की खासियत के तौर पर, दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां रातें ठंडी हो रही हैं, वहीं दिन में सूरज की तपिश अभी भी बरकरार है. बीते चौबीस घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह दिखाता है कि दिन में अभी भी हल्की गर्मी का अहसास है, लेकिन सूर्यास्त होते ही तापमान तेजी से गिर रहा है.

आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम केंद्र जयपुर का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा. आसमान साफ रहने और उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है. तापमान में गिरावट को देखते हुए लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और ग्रामीण इलाकों में सुबह-शाम अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है.