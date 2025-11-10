हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: कांग्रेस नेताओं ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, JCB पर खड़े होकर किया धरना प्रदर्शन

राजस्थान: कांग्रेस नेताओं ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, JCB पर खड़े होकर किया धरना प्रदर्शन

Didwana Kuchaman News: राजस्थान के डीडवाना कुचामन में कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं. JCB पर खड़े होकर धरना प्रदर्शन किया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Nov 2025 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में कांग्रेस नेताओं ने सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं. डीडवाना के धरने प्रदर्शन से ताजा मामला सामने आया है जहां पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत सहित अन्य नेता सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.

एक तरफ प्रदेश में सरकार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मना रही है. सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि इस अभियान का जमकर मजाक बना रहे हैं.

कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल 

इस वीडियो को विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने अपने फेसबुक अकाउंट से भी शेयर किया है. इसमें वे एक JCB के ऊपर खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए हाईवे पर चल रहे हैं. इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक चेतन डूडी और PCC महासचिव राहुल भाकर भी JCB के ऊपर खडे हुए दिखाई दे रहे हैं. 

तीनों कांग्रेस नेता इस वीडियो में जमकर सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. पिछले दिनों कई भीषण सड़क हादसे हुए हैं जिनमें सैकड़ों मौतें हुईं. उसके बाद भी जनप्रतिनिधि कोई सबक नहीं ले रहे और ऐसे में इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया.

खुद की जान खतरे में डालते हुए दिखाई दिए कांग्रेस नेता

तीनों कांग्रेसी नेता JCB के उस हिस्से पर खड़े हैं, जिससे JCB तोड़फोड़ का काम करती है. ऐसे में खुद की जान के साथ-साथ आमजन की जान को भी खतरे में डालते हुए यह नेता दिखाई दिए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. लेकिन अब यहां सवाल उठता है कि क्या परिवहन विभाग इस तरह लापरवाही बरतने वाले JCB चालक और इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या नहीं यह देखने वाली बात होगी.

जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया पाठक ने कहा कि वीडियो की जांच करवा रहे हैं. JCB के नंबर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं. नियम के तहत JCB को हाईवे पर नहीं चला सकते और ड्राइवर के अलावा किसी और को JCB पर बैठने की नियमों के तहत अनुमति भी नहीं होती.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 10 Nov 2025 05:36 PM (IST)
Tags :
CONGRESS RAJASTHAN NEWS Didwana Kuchaman News Zakir Hussain Gesawat
