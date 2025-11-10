राजस्थान: कांग्रेस नेताओं ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, JCB पर खड़े होकर किया धरना प्रदर्शन
Didwana Kuchaman News: राजस्थान के डीडवाना कुचामन में कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं. JCB पर खड़े होकर धरना प्रदर्शन किया है.
राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में कांग्रेस नेताओं ने सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं. डीडवाना के धरने प्रदर्शन से ताजा मामला सामने आया है जहां पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत सहित अन्य नेता सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.
एक तरफ प्रदेश में सरकार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मना रही है. सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि इस अभियान का जमकर मजाक बना रहे हैं.
कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल
इस वीडियो को विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने अपने फेसबुक अकाउंट से भी शेयर किया है. इसमें वे एक JCB के ऊपर खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए हाईवे पर चल रहे हैं. इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक चेतन डूडी और PCC महासचिव राहुल भाकर भी JCB के ऊपर खडे हुए दिखाई दे रहे हैं.
तीनों कांग्रेस नेता इस वीडियो में जमकर सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. पिछले दिनों कई भीषण सड़क हादसे हुए हैं जिनमें सैकड़ों मौतें हुईं. उसके बाद भी जनप्रतिनिधि कोई सबक नहीं ले रहे और ऐसे में इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया.
खुद की जान खतरे में डालते हुए दिखाई दिए कांग्रेस नेता
तीनों कांग्रेसी नेता JCB के उस हिस्से पर खड़े हैं, जिससे JCB तोड़फोड़ का काम करती है. ऐसे में खुद की जान के साथ-साथ आमजन की जान को भी खतरे में डालते हुए यह नेता दिखाई दिए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. लेकिन अब यहां सवाल उठता है कि क्या परिवहन विभाग इस तरह लापरवाही बरतने वाले JCB चालक और इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या नहीं यह देखने वाली बात होगी.
जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया पाठक ने कहा कि वीडियो की जांच करवा रहे हैं. JCB के नंबर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं. नियम के तहत JCB को हाईवे पर नहीं चला सकते और ड्राइवर के अलावा किसी और को JCB पर बैठने की नियमों के तहत अनुमति भी नहीं होती.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL