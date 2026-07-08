जयपुर: अमायरा सुसाइड केस में 8 महीने बाद चार्जशीट, हल्की धाराओं से नाराज परिवार जाएगा हाईकोर्ट

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: अमायरा सुसाइड केस में 8 महीने बाद चार्जशीट, हल्की धाराओं से नाराज परिवार जाएगा हाईकोर्ट

Jaipur News: अमायरा सुसाइड केस में 8 महीने बाद चार्जशीट, हल्की धाराओं से नाराज परिवार जाएगा हाईकोर्ट

Jaipur News In Hindi: जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा खुदकुशी मामले में पुलिस ने 8 महीने बाद चार्जशीट पेश कर दी है. हालांकि, परिवार पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 08 Jul 2026 11:06 PM (IST)
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जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल में बुलिंग (Bullying) से तंग आकर चौथी मंजिल से कूदकर जान देने वाली 9 वर्षीय छात्रा अमायरा के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. घटना के करीब आठ महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. हालांकि, मासूम अमायरा का परिवार पुलिस की इस चार्जशीट से पूरी तरह असंतुष्ट है और उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

अमायरा के परिजनों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में दबाव में काम किया है. परिवार का कहना है कि चार्जशीट में स्कूल की प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ बेहद हल्की धाराओं में आरोप पेश किए गए हैं. परिजनों का मानना है कि पुलिस ने आरोपियों की मदद करने और मामले को कमजोर करने का प्रयास किया है.

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हाईकोर्ट जाने की तैयारी, अभिभावक संघ का मिला साथ

परिवार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस चार्जशीट का कोर्ट में कड़ा विरोध करेंगे. परिजनों का कहना है कि वे कोर्ट से धाराएं बढ़ाए जाने की गुहार लगाएंगे. अगर जरूरत पड़ी, तो न्याय के लिए परिवार राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा.

इस लड़ाई में 'राजस्थान अभिभावक संघ' ने भी पीड़ित परिवार का खुलकर समर्थन किया है. संघ ने पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर वे न्याय के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे.

क्या था पूरा मामला?

जयपुर के मानसरोवर इलाके की रहने वाली चौथी क्लास की छात्रा अमायरा (9 वर्ष) ने पिछले साल 1 नवंबर को स्कूल बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी थी. इस दर्दनाक घटना का लाइव सीसीटीवी (CCTV) वीडियो भी सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

परिवार वालों का आरोप था कि उनकी बेटी अमायरा को स्कूल के कुछ बच्चे लगातार परेशान (Bully) करते थे. इस बारे में क्लास टीचर से कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया. इसी प्रताड़ना और अनदेखी से दुखी होकर मासूम ने यह खौफनाक कदम उठा लिया.

माता-पिता ने पुलिस की लापरवाही पर उठाए सवाल

इस मामले में छात्रा अमायरा के पिता विजय मीणा और मां शिवानी ने पुलिस पर शुरू से ही लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इतने संवेदनशील मामले में भी पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में 8 महीने का लंबा वक्त लग गया, जो पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Jul 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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