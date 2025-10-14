जयपुर: BJP सांसद राव राजेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद राव राजेंद्र सिंह को गंभीर अवस्था में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, दरअसल सांसद राव राजेंद्र सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में अग्निवीर के दाह संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, इस दौरान अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, बेहोशी की हालत में उन्हें कंधे पर उठाकर कार तक पहुंचाया, फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है.

दाह संस्कार में शामिल होने पहुंचे सांसद राव राजेंद्र सिंह का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और इस दौरान उनके पुत्र देवायुष सिंह भी साथ थे. अचानक बिगड़ी तबीयत को देखते हुए उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया.

बेटे देवायुष सिंह थे पिता के साथ

घटना के समय उनके बेटे देवायुष सिंह उनके साथ थे. पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने और बेहोश होने पर वह घबरा गए. ग्रामीणों की मदद से बेटे ने तुरंत सांसद को कंधे पर उठाकर गाड़ी में बिठाया और पास के जिला अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया. जिसके बाद उन्हें कोटपूतली से जयपुर के सवाई मानसिंह ले जाया गया, फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है.

ग्रामीणों की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर सांसद राव राजेंद्र सिंह को बेहोशी की हालत में कंधे पर उठाकर उनको गाड़ी तक ले जाया जा रहा है. हालांकि घटना के वक्त उनके सुरक्षाकर्मी और उनके बेटे साथ ही मौजूद थे समय रहते ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है.