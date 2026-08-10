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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में जलभराव पर अनोखा विरोध, सड़क बनी तालाब, तो लोगों ने चलाई नाव

जयपुर में जलभराव पर अनोखा विरोध, सड़क बनी तालाब, तो लोगों ने चलाई नाव

Jaipur News In Hindi: जयपुर में बारिश के बाद जलभराव और बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था के चलते निवारू रोड पर लोगों ने सड़क पर प्रतीकात्मक तौर से नाव चलाकर अनूठे अंदाज में विरोध जताया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 10 Aug 2026 02:48 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश के बाद जलभराव और बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था ने एक बार फिर सरकारी इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के निवारू रोड पर रविवार (9 अगस्त) शाम बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं. परेशान लोगों ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अनूठे अंदाज में विरोध जताया.

जलभराव वाली सड़क पर लोगों ने नांव चलाकार जताया विरोध

जलभराव वाली सड़क पर प्रतीकात्मक तौर से नाव चलाकर लोगों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए. लोग खुद पानी में घुस गए और नाव के कटआउट अपने हाथों में लेकर अनूठे अंदाज में विरोध जताया. दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो पानी में सड़कों नाव चलाई जा रही हो. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश ज्यादा नहीं होने के बावजूद सड़क पर करीब तीन फीट तक पानी भर गया. कई जगह सड़क और गड्ढों का फर्क तक नजर नहीं आया. इससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना रहा.

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25 साल से ड्रेनेज की समस्या, महीने भर पहले बनी सड़क भी नहीं बची

प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि झोटवाड़ा क्षेत्र में पिछले करीब 25 साल से ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या बनी हुई है. बारिश होते ही गंदा पानी सड़कों और घरों तक पहुंच जाता है. लोगों का कहना है कि करीब एक महीने पहले बनी नई सड़क भी जलभराव से नहीं बच पाई.

लोगों ने बताया कि 181 पर शिकायतें करने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ. सवाल यही है कि अगर नई सड़क के साथ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकती और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो आखिर जिम्मेदार व्यवस्था कब जागेगी? हर हाल विरोध का यह अनूठा तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का सबब बना हुआ है. तमाम लोगों ने इसके वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Aug 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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