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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में रफ्तार का कहर: कार ने परिवार को कुचला, पिता-बेटी की मौत

जयपुर में रफ्तार का कहर: कार ने परिवार को कुचला, पिता-बेटी की मौत

Jaipur News In Hindi: जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया. हादसे में पिता और ढाई साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि मां-बेटा गंभीर घायल हैं. पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 10 Aug 2026 02:40 PM (IST)
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राजधानी जयपुर में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. सांगानेर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार एक परिवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार पिता और उसकी ढाई साल की मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

हादसा सांगानेर स्टेडियम के पास देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ. पुलिस के अनुसार, एक परिवार बाइक से जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार हुंडई अमेज कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों लोग उछलकर सड़क पर जा गिरे.

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हादसे में 35 वर्षीय विष्णु और उनकी ढाई साल की बेटी सृष्टि की मौत हो गई. वहीं पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

टक्कर के बाद चालक ने कई वाहनों को मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने की कोशिश करने लगा. भागते समय उसने रास्ते में करीब छह अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और इलाके में नाकाबंदी कर दी. पुलिस ने कार का पीछा करते हुए हल्दीघाटी गेट के पास चालक को पकड़ लिया. पुलिस अब आरोपी चालक से पूछताछ कर रही है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

हरियाणा नंबर की थी कार, जांच में जुटी पुलिस

हादसे का कारण बनी हुंडई अमेज कार पर हरियाणा का नंबर दर्ज बताया जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय चालक नशे में था या फिर तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण खो बैठा. एक ही झटके में परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों में मातम छा गया है. वहीं स्थानीय लोगों ने भी तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई और सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

रफ्तार ने छीनी मासूम की जिंदगी

जयपुर की इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से होने वाले सड़क हादसों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आधी रात सड़क पर दौड़ती कार ने एक परिवार से पिता और मासूम बेटी को छीन लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Rajsthan News JAIPUR NEWS
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